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Hacı Sabancı'nın çocuğu Uzay'ın bilinmeyenleri! Uzay'ın annesi Fatma D. ne iş yapıyor?

Hacı Sabancı'nın çocuğu Uzay'ın bilinmeyenleri! Uzay'ın annesi Fatma D. ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Hacı Sabancı'nın çocuğu Uzay'ın bilinmeyenleri! Uzay'ın annesi Fatma D. ne iş yapıyor?

Hacı Sabancı'nın DNA testiyle bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Fatma D., iş insanına dava açmış, dört yaşındaki oğlu Uzay'ın Sabancı'nın oğlu olduğunu iddia etmişti.

 Hacı Sabancı'nın çocuğu Uzay'ın bilinmeyenleri! Uzay'ın annesi Fatma D. ne iş yapıyor?

DNA testine göre Uzay, yüzde 99.99 Sabancı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı. Hacı Sabancı gündemden düşmezken herkes Fatma D. ve oğlu Uzay'ı merak etmişti.

 Hacı Sabancı'nın çocuğu Uzay'ın bilinmeyenleri! Uzay'ın annesi Fatma D. ne iş yapıyor?

Bir dönem mankenlik yapan Daldemir, şu an turizm sektöründe boy gösteriyor. Fatma D., Kapadokya'da oteli bulunuyor. Otelin ismi ise Uzay Cave Suite Hotel... Uzay'ın fotoğraflarını ise Fatma D.'nin kardeşi Aylin D.'nin sık sık paylaştığı görüldü. Bir dönem MedYapım'da çalışan Aylin D., Uzay'ın fotoğrafların sık sık Instagram'da yer verdiği görülüyor. Uzay'ın ise babası Hacı Sabancı'ya benzerliği ise dikkat çekiyor.

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