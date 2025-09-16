  • Video Galeri Foto Galeri
Ünlü manken ve sunucu Güzide Duran'ın AVM tarzı! İşte detaylar...

Güzel manken ve sunucu Güzide Duran, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Sabah saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan güzel sunucu Güzide Duran, neşeli ve sempatik halleri ile beğeni topladı.

Güzide Duran'ın parmağındaki yüzük de gözlerden kaçmazken, "Fikret Orman ile ciddiyiz, yüzük de bunun sembolü" derken, iş hayatıyla ilgili büyük bir müjde veren güzel sunucu" çok güzel bir projeye başlıyorum yakında sizler de göreceksiniz" açıklamalarında bulundu.

