 Güzide Duran'dan boşanma açıklaması!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Bir dönemin gözde mankenlerinden Güzide Duran, Nişantaşı'nda görüntülendi.

2008 yılında evlendiği iş insanı Adnan Aksoy ile boşanma haberlerine açıklık getirdi.

Duran, avukatı Aslı Hatemi ile bir araya geldi.



İkili, Nişantaşı'nda bir mekanda üç saat oturdu.



Çıkışta ise Duran, gazetecileri görünce önce koşar adımlarla aracına gitti. Boşanma sorularına model, "Evet doğru, bir süreç yaşıyoruz şu an" dedi.

İkili daha önce iki defa boşanma eşiğine gelmişti.

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