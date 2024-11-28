  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Güzide Duran'dan boşanma açıklaması!

Güzide Duran'dan boşanma açıklaması! İşte detaylar....

Güzide Duran'dan boşanma açıklaması!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Bir dönemin gözde mankenlerinden Güzide Duran, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Güzide Duran'dan boşanma açıklaması!

2008 yılında evlendiği iş insanı Adnan Aksoy ile boşanma haberlerine açıklık getirdi.

 

Duran, avukatı Aslı Hatemi ile bir araya geldi.

Güzide Duran'dan boşanma açıklaması!
İkili, Nişantaşı'nda bir mekanda üç saat oturdu.

Güzide Duran'dan boşanma açıklaması!
Çıkışta ise Duran, gazetecileri görünce önce koşar adımlarla aracına gitti. Boşanma sorularına model, "Evet doğru, bir süreç yaşıyoruz şu an" dedi. 

Güzide Duran'dan boşanma açıklaması!

İkili daha önce iki defa boşanma eşiğine gelmişti. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Zeynep Casalini'den şok eden intihar itirafı! Sezen Aksu intihardan döndürdü!
  Magazin

Zeynep Casalini'den şok eden intihar itirafı! Sezen Aksu intihardan döndürdü!

Demet Özdemir'e DIAFA'dan ödül
  Magazin

Demet Özdemir'e DIAFA'dan ödül

'Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşcıoğlu'ndan annelik itirafı!
  Magazin

'Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşcıoğlu'ndan annelik itirafı!

Bestemsu Özdemir'in Özbekistan ve Kazakistan çıkarması!
  Magazin

Bestemsu Özdemir'in Özbekistan ve Kazakistan çıkarması!

Burak Tuncer ve eşi Feyza Tuncer'den Zürih'e çıkarma
  Cemiyet

Burak Tuncer ve eşi Feyza Tuncer'den Zürih'e çıkarma

Selim Bahar’a Miami’den büyük onur
  Magazin

Selim Bahar’a Miami’den büyük onur