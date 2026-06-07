 Gupse Özay, Gupi ile minik hayranlarıyla buluştu

Gupse Özay, 7’si düzenlenen ‘Yaratıcı Çocuk Festivali’ kapsamında KüçükÇiftlik Park’ta çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Gupse Özay festival sahnesinde “Çocukluğumdan Çocuklara” söyleşisine katıldı ve ‘Gupi’nin ortaya çıkış serüveninden bahsetti. “Kendi çocukluğumda da hep şarkılar, oyunlar oynardım. Bana hep ‘Sen büyümemiş çocuk gibisin’ diyorlar. Bence hepimiz hala çocuğuz. Ya da çocuklaşmaya ihtiyacımız var. Gupi’yi çocuklar kadar büyüklerin de sevmesinin nedeni bu bence. Biz aynı dönemin çocuklarıyız.” dedi.



Kızı Jan Asya ile olan tatlı bir diyaloğu da anlatan Özay “İlk başlarda hep Gupi’ye gidiyorum diyordum. O da sitem edip ‘Gupi’yi istemiyorum. Onu sevmiyorum’ diyordu. Sonrasında ise ‘Hadi Gupi’yi izleyelim. Gupi nerede?’ demeye başladı. Kızıma da çok teşekkür ederim, Gupi’yi sevip, onunla çalışmama izin verdiği için.” diye konuştu.

ÇOCUKLARA ‘GUPİ’ SÜRPRİZİ

Etkinlikte Özay’ın çocuklara yönelik projelerinde yer alan sevilen karakter Gupi de sahnede çocuklarla buluştu. Renkli görüntülere sahne olan programda çocuklar eğlenceli dakikalar geçirirken, aileler de söyleşiye büyük ilgi gösterdi.

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