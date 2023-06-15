  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Güneş gözlüğü takmak faydalıdır!

Ünlü isimlere yaptığı göz kapağı estetiği operasyonlarıyla tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, yaz döneminin popüler aksesuarı haline gelen güneş gözlüklerinin faydalarını sıraladı.

Güneş gözlüğü takmak faydalıdır!

Güneş gözlükleri özellikle yaz aylarında şıklığı tamamlayan bir aksesuar olarak düşünülür. Ancak gözleri ultraviyole (UV) ışınlarından koruyan güneş gözlüklerinin faydalarını anlatan ünlülerin göz doktoru Tuncay Sezgin, herkese güneş gözlüğü kullanmasını önerdi. Sezgin, "Özellikle yaz aylarında, su sporları yapanların, güneş altında uzun süreli çalışanların ve araba kullananlar mutlaka güneş gözlüğü kullanmalı. Güneş gözlüğü bizi katarakt ve sarı nokta hastalığına karşı da korur" dedi.

Güneş gözlüğü takmak faydalıdır!

GÖZLÜK CAMININ RENGİ NE OLMALI? 

Gözlük camının renginin de önemli olduğuna dikat çeken Op. Dr. Tuncay Sezgin, renk seçerken kullanılacak hava ve amaca dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Sezgin, “Gözlük camının rengi, görüntü kalitesini, ışık yoğunluğunu, kontrast algılamayı ve renk algısını bozmayacak şekilde seçilmelidir. Farklı lens renkleri farklı ışık koşullarında görme kalitesine etki eder. Ancak UV korumasını artırmaz” şeklinde konuştu.

Güneş gözlüğü takmak faydalıdır!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

7 günde 4 kilo nasıl verilir! Ünlü diyetisyen Banu Samur açıkladı
  Yaşam - Sağlık

7 günde 4 kilo nasıl verilir! Ünlü diyetisyen Banu Samur açıkladı

Yaz gelirken acil kilo verme yöntemlerini BiBilen Zehra Bora açıkladı
  Yaşam - Sağlık

Yaz gelirken acil kilo verme yöntemlerini BiBilen Zehra Bora açıkladı

RENKLİ LENS KULLANICILARININ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
  Yaşam - Sağlık

RENKLİ LENS KULLANICILARININ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Emziren annelerde kanser riski daha az
  Yaşam - Sağlık

Emziren annelerde kanser riski daha az

Klimanız Alerjinizi Tetiklemesin!
  Yaşam - Sağlık

Klimanız Alerjinizi Tetiklemesin!

Yataktan kalkamıyorsanız ve gün içinde dikkatiniz dağılıyorsa…
  Yaşam - Sağlık

Yataktan kalkamıyorsanız ve gün içinde dikkatiniz dağılıyorsa…