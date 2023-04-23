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Gülşen sahne kostümüyle damga vurdu

Ünlü şarkıcı Gülşen, bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı, kombiniyle dikkat çekti. İşte detaylar...

Gülşen sahne kostümüyle damga vurdu

Gülşen, Kuzey Kıbrıs'taki Merit Royal Diamond Otel'de sahne aldı. Merit Royal Diamond’ın görkemli Karpaz Balo Salonu’nda hayranları ile buluşan Gülşen, iki bin misafire muhteşem bir bayram coşkusu yaşattı.

Gülşen sahne kostümüyle damga vurdu
Adanın en büyük balo salonunun etkileyici ambiyansında, en hit şarkılarından 'Lolipop' ile sahneye çıkan Gülşen, sesi ve güzelliği ile kendisine hayran bıraktı.

Gülşen sahne kostümüyle damga vurdu
Bayram için özel olarak tasarlanan gümüş rengi ışıl ışıl kostümü ile göz kamaştıran sanatçı, salonu dolduran sevenlerine seslenerek, "Ne kadar güzel görünüyorsunuz, bugün sizlerle birlikte olmak çok güzel. Hepinizin bayramı kutlu olsun" dedi.

Gülşen sahne kostümüyle damga vurdu

Gülşen, güçlü sahne performansı, etkileyici dansları ve eşsiz yorumu ile hayranlarını bir kez daha büyüledi.

  Gülşen sahne kostümüyle damga vurdu

Gece boyunca en sevilen şarkılarını konukları ile birlikte söyleyen Gülşen, yaklaşık iki saat süren unutulmaz bir konsere imza atarak yoğun alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

Gülşen sahne kostümüyle damga vurdu

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