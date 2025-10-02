Gülper Özdemir'den su altı deneyimi!

Gülper Özdemir, su altı deneyimi yaptı.



Oyuncu, o anları Instagram'dan paylaştı.



Özdemir, "Tek başıma tatillere çıkarım, bu ilk değil. ama bu tatil bir başkaydı sanki. Sanırım denizin etkisiydi. Suyun altında dış dünyanın sesi kesildiğinde insanın iç sesi daha çok duyulur. Bu sefer dinledim. Umarım unutmam" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.