Gülper Özdemir'den su altı deneyimi!

İşte detaylar...

Gülper Özdemir'den su altı deneyimi!

Gülper Özdemir, su altı deneyimi yaptı.

Gülper Özdemir'den su altı deneyimi!
Oyuncu, o anları Instagram'dan paylaştı.

Gülper Özdemir'den su altı deneyimi!
Özdemir, "Tek başıma tatillere çıkarım, bu ilk değil. ama bu tatil bir başkaydı sanki. Sanırım denizin etkisiydi. Suyun altında dış dünyanın sesi kesildiğinde insanın iç sesi daha çok duyulur. Bu sefer dinledim. Umarım unutmam" dedi.

Gülper Özdemir'den su altı deneyimi!

