 Gülin İyigün: Eskiden daha katı kriterlerim vardı, şimdi daha esnek bakıyorum

Bu yıl hem bir dizi hem de bir sinema filmiyle izleyici karşısına çıkan Gülin İyigün, işine olan tutkusu ve yoğun enerjisiyle dikkat çekiyor.

3391 Kilometre filminin devamı olan 0000 Kilometre projesinde de yer alan İyigün, iki zıt karakteri canlandırarak kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor. Başarılı oyuncu heyecanını, “İki farklı projede birbirinden çok farklı karakterlerle yer almaktan dolayı çok şanslıyım. Özellikle gençlik hikâyelerindeki dinamizm ve aşk temalı projelerde çalışmayı çok seviyorum. Bu film, gençlerin yoğun ilgisini çekiyor ve sevilen bir kitap uyarlaması olması benim için de projeyi daha özel hale getiriyor,” sözleriyle dile getirdi. İlk kez bir anne rolünü oynayan İyigün, yıllardır pilates eğitmeni olarak hamile kadınlarla çalışmasının rolüne katkı sağladığını da ekledi: “Doğuma hazırlık dersleri verdiğim için anne rolünü daha doğal bir empatiyle canlandırıyorum.”



İŞİME AŞIĞIM

Kalbi uzun süredir boş olduğunu belirten Gülin İyigün, işine olan aşkının hayatındaki en büyük motivasyon olduğunu paylaştı: “Aşk müthiş bir yaşam enerjisi. Kalbim her şeye, hayata ve çevreme karşı sonsuz bir aşk ve sevgiyle dolu. Kalbimizdeki aşkın yaşam kaynağı olduğuna inanıyorum,” diyen İyigün, ilişkiler konusundaki bakış açısının da zamanla değiştiğini belirtti: “Eskiden katı kıstaslarım vardı, ama artık hayatıma alacağım kişinin uyumlu ve benzer bakış açısına sahip olmasının daha önemli olduğunu düşünüyorum.”

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