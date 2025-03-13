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Gülenay Kalkan altı yıl önce hayatını kaybeden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun bazı kıyafetlerini kendisi giydiğini söyledi

Gülenay Kalkan altı yıl önce hayatını kaybeden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun bazı kıyafetlerini kendisi giydiğini söyledi . İşte detaylar...

Gülenay Kalkan altı yıl önce hayatını kaybeden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun bazı kıyafetlerini kendisi giydiğini söyledi

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Gülenay Kalkan oldu. Kalkan birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kitledi.

Gülenay Kalkan altı yıl önce hayatını kaybeden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun bazı kıyafetlerini kendisi giydiğini söyledi

Kalkan, 2019’da akciğerinden hayatını kaybeden eşi Tarık Ünlüoğlu’ndan şu sözlerle bahsetti “Tarık benim onu iyileştirebileceğimi düşünüyordu ben uzun bir süre onu iyileştiremediğim için üzüldüm ama yapabileceğim hiçbir şey yoktu her şey yapıldı çünkü kader denilen bir şey var çünkü” dedi.

TARIK'IN KIYAFETLERİNİ VEREMİYORUM
Kalkan şu sözlerle devam etti “Tarık’ın eşyalarını veremiyorum bazı eşyalarını ben giyiyorum. Geçenlerde bir sette onun takım elbisesini giydim”

“İlk zamanlar setten çıkar Tarık’a anlatmak isterdim ama Tarık yok anneme anlatıyım derdim ama annem yok olmadıklarının farkına varırdım.”


TARIK'I SÜREKLİ RÜYALARIMDA GÖRÜYORUM
“Yatağının başında mutlaka bir şişe suyu olurdu o şişe suyu duruyor. Saati, hastaneye gittiğindeki şapkası ve o gün üzerinden çıkan parası hala komodinin üzerinde duruyor”

“O kadar çok rüyama giriyorki annemde Tarık da”

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