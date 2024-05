Gülçin Ergül'den itiraf gibi sözler: Tabii ki kimseyi kırmak istemem

Gülçin Ergül 2004 yılında müzik piyasasına adım atıp Olmaz Oğlan, Yalan, Kalpsizsin, Aşk Sakızı gibi pek çok hit parça çıkartan Hepsi grubuyla tanınmış daha sonra yoluna tek başına devam etme kararı almıştı. Son şarkısı Uslanmazsın'ı dinleyicileriyle buluşturan ve Yıldız Unicorn Thelma isimli animasyonda dublaj yapan Gülçin Ergül; kariyeri, çalışmaları ve yıllar sonra bir konser ve belgesel projesiyle geri dönecekleri söylentileri dolaşan Hepsi grubu hakkındaki tüm iddialara, Akşam.com.tr'den Hüsna Köşger'e verdiği röportajda yanıt verdi.

Netflix'te yayınlanan Yıldız Unicorn Thelma adlı animasyon filminde başrol karakter Thelma'yı seslendirdiniz. Bu çalışmada aynı zamanda 4YÜZ grubundan Onur Kırış'la Gülnur Gökçe de size eşlik etti. Nasıldı dublaj yapma deneyimi, projeye nasıl dahil oldunuz?

Hepsi 1 dizisinde sesli çekim yapmadığımız için kendimi sonradan dublaj yaparak seslendiriyordum zaten böyle bir deneyimim vardı ama animasyon seslendirmek çok daha farklı bir deneyim; çok da güzel Türkçe ve İngilizce şarkılar seslendirdim bu proje için. Ruhumu çok besleyen, içimdeki çocuğu aktive eden bir proje oldu bu projenin içinde olmak beni gururlandırdı çünkü çok da güzel misyonu olan bir film. İlk izlediğimde duygulandığım yerler oldu. Projede yer alan diğer arkadaşlarımı da tek tek tebrik ettim gerçekten iyi bir iş çıkardı herkes. Çünkü dublaj yönetmenimiz de çok iyi, yapılan seçimler de bence çok yerinde olmuş. Mutlaka izlemenizi öneririm. Keyifli bir zaman geçirirsiniz. Ben de daha fazla seslendirme yapmayı gerçekten isterim.

Geçmişte pek çok projede konuk olarak, Hepsi 1'de de başrol olarak oyunculuk yaptınız. Şimdilerde oyunculuğa dair bir teklif gelse, setlere dönmek istemez misiniz? Çıkardınız mı oyunculuğu tamamen hayatınızdan?

Her işte olduğu gibi oyunculuğun da zorlukları bu işi gerçekten yapan kişilere daha çok saygı duymamızı sağlıyor. Deneyimim var ama ilk tutkum tabii ki müzik ama ikisini birleştirebildiğim projelerde olmak isterim.

"Günümüzün asıl problemlerinden biri ikili ilişkilerde"

Uslanmazsın isimli yeni şarkınızı yayımladınız. Şarkılarınızın sözlerini yazarken, kendi deneyim ve yaşadıklarınızdan mı yola çıkıyorsunuz?

Şarkılarımı kendi yaşadığım ve herkesin yaşadığı olayları konu alarak yapıyorum bazen sadece geçmişteki deneyimlerimi geri çağırarak yapıyorum bazen onları yaşadığımı hayal ediyorum ve empati yaparak yazıyorum, yani her şarkı yazarının yaptığı gibi. Bence birçok kişi bu şarkıyı hissetmiştir çünkü günümüzün asıl problemlerinden biri ikili ilişkilerde. Kırmızı bayrakların yer aldığı bir şarkı.

Hayatınızda pek çok kırılma dönemi yaşadınız. Radikal kararlar aldığınız süreçler oldu. O dönemlerdeki Gülçin'le bugünkü Gülçin'e baktığınızda, hayatınızda ve sizde neler değişti?

Altınla yapıştırılmış biblolar gibi değerlenen olgunlaşan hasarlı bir bütün olsam da şu anda şimdiye kadar olan eski versiyonlarımdan çok daha üstün biri olarak görüyorum. Zaman insana değer ve tecrübe katıyor. Satır aralarını dolduran alt metni dolduran tecrübedir, bilgidir, pratiktir. Şarkı söyleme konusunda da bence en iyi olduğum dönem.

"Arabesk albümünde kendimi farklı bir biçimde keşfettim"

Yaptığınız cover şarkılarla da çok seviliyorsunuz. Kariyerinizde de iki cover albümünüz var: Birisi Grup Hepsi'yle Şaka 10+1, diğeri de Arabesk. Ama siz, solo albümünüz olan Arabesk'e yönelik bir pişmanlığınız olduğunu söylemiştiniz? Neden bu albümü çıkardığınız için bir pişmanlık hissettiniz?

Aslında bir pişmanlık değil daha sonra yapmanın daha doğru olabileceğini düşündüğümü söylemiştim. Yaptığım her işin arkasındayım. Çünkü bu ters köşe olan ve aslında şimdiye kadar üzerinde çalışmadığım bir tarzda performans sergilediğim, kendimi içine koyabilmek için teknik olarak da duygusal olarak da kendimi yeniden farklı bir biçimde keşfettiğim bir proje. Bu arada benim için ne kadar doğru olduğunu stratejik olarak düşünebiliriz tabii ki, şöyle bir sonuca varıyoruz genelde benden böyle bir istekte bulunmuyorlar. Ama albümü dinleyenler var.

"Kararıma saygı duyulmasını bekliyorum"

Grup Hepsi'nin bu sene 20. yılı... Grubun hayranları da özel bir konser ya da belgesel projesini bekliyorlardı. Yasemin Yürük'ün, "Gülçin Ergül ya da içimizden biri projeyi kabul etmedi. Saygı duyuyoruz, kimseye zorla bir şey yaptıramayız. Bu sene 20. yılımız olacaktı, yazık oldu." açıklaması sonrası da, projeyi kabul etmeyen sizmişsiniz gibi yorumlar ve iddialar dolaşmaya başladı. Bu konuya bir açıklık getirmek ister misiniz?

Biz 2005 yılında çıktık, 2009 yılına kadar dört kişi olarak devam ettik. Hepsi'nin dört yıllık aktif popüler hayatı olsa da 2005'ten sonra 19 yıl geçti, ben gruptan ayrıldıktan sonra 15 yıl geçti. Hepsi'nin doğuşunun 20. yılı için tabii ki dile kolay bir konser istemek çok kolay. Ama pratikte böyle bir şey yapmak için aylarca sıkı bir çalışma gerekiyor böyle bir çalışmadan sonra tek konser yapmak çok saçma olur o kadar masraf bir konser için yapılmaz. Bu kadar emek çekerken bizim anlaşmamız bu kadar yoğun tempo arasında gerçekten imkansız gibi bir şey. Tabii ki kimseyi kırmak istemem ama realist olmak zorundayım. 15 yıldır ayrıldığımızı özlemle kabul etmek istemeyen dinleyicilerimiz var buna saygı duyuyorum ve albümleri dinledikçe yaşatacakları bir çocuklukları var. Ama kabul etmek gerekiyor ki hayat çok kısa ve o döneme istesek de kimse geri dönemiyor o yüzden elimizdeki tek şey olan anı yaşamamız gerekiyor. Her anımızı güzel hatıralar olarak saklamaya devam. Eski zamanlara bakarak bugünü kaçırmamak gerekiyor. Realist olmak gerekirse hayatımızda huzur çok önemli. Ben herkesi olduğu gibi kabul ettiğim ve saygı duyduğum şekilde, kimseye negatif duygu beslemeden barış içinde realist bir karar vermişken, kararıma saygı duyulmasını bekliyorum.

"15 yıl oldu ve başka yollar çizdik bence böylesi çok daha huzurlu"

Yasemin Yürük'ün, "Onlarla sahnede olmayı çok özlüyorum. Biz bir bütündük ve sahnede gözlerimizden ne yapmamız gerektiğini anlardık. Çok uğraştım tekrar birleşmek için ama ikna edemedim; yapacak bir şey yok" şeklinde bir açıklaması da oldu. Bu açıklamaya karşılık olarak bir açıklamanız olur mu?

Ben her bireyin müthiş bir mucize olarak yaratıldığını, bir bütün olduğunu düşünüyorum. Herkes yapabildiği en iyi şeyi yaptığı sürece kendi güzel özelliklerini keşfedip parlattığı sürece bir bütündür ve böyle hisseder. Kimsenin sizi tamamlayıp bir bütün gibi hissettirmesine ihtiyacınız olmamalı. Biz de bir grup olarak güzel işler başardık ve değişik bir enerji ortaya çıkardık. Bu enerjinin negatif ve pozitif kutupları da oldu. Her şeyin olduğu gibi iyi ve kötü yanları var; düşünebileceğiniz her şeyde var bu gerçek. Ama hayal satmak asla niyetim olmadı bu hayatta yani realist kararlar vermek ve hayali bir güzellik yerine realist bir imaj çizmek istiyorum. Mükemmel olan hiçbir şey yok hayatta fakat kusurlarımızla birlikte farklı ve oldukça mükemmeliz. 15 yıl oldu ve başka yollar çizdik bence böylesi çok daha huzurlu. Herkese de tüm iyi niyetimle başarılar diliyorum.

Türkiye'de rap müzik şu anda çok fazla hakim. Grup müziği özellikle de pop müzik alanında bir grup çalışması ise maalesef ki yok. Son olarak 2023 yılında 4YÜZ grubunun dönüşü olmuştu. Bu durumu neye bağlıyorsunuz? Sizce neden pop müzik alanında grup çalışmaları eskisi kadar hakim değil?

Bu işi yapabilecek babayiğitler olur merak etmeyin.

"Bu projeye olan inancım tam"

Şimdilerde sizin Enes Abdulla ve Tolga Akış'la da bir girl band projeniz var. Bundan da bahsetmek ister misiniz biraz?

Yakında göreceksiniz. Heyecanla son anda dahil olduğum bir proje. Ben de merakla ve iple çekiyorum. Tolga ve Enes çok başarılı bulduğum kişiler. O yüzden bu projeye olan inancım tam. Ben de bir girl band'in uzun yıllar devam edebilmesi ve bunu huzurla ve başarıyla gerçekleştirmesi için gereken şeyleri çok iyi öğrenmiş, yaşayarak deneyimlemiş ve dersini pratik ederek almış bulunuyorum. Güzel, iyi niyetli bir misyonum şimdiden var içimde.

Yeni çalışmalarınız var mı? Dinleyicilerinizi ne gibi sürprizler bekliyor?

Devamlı şarkılar üretmeyi seviyorum bir dönem yapamamıştım bunu ama şimdi kimsenin duymadığı şarkılar yazmak yerine onları özgürleştirmeyi artistik ifademin açığa çıkmasını ve devamlılığın önemini ilk sıraya koydum. Hazırladığım hep şarkılar sırada oluyor. Genco Arı ile güzel bir projemiz var çok özel bulduğum bir şarkı. Sanırım sırada o olacak. Son projelerimde de bağımsız işler yaptım ve kendimden beklentim ona göreydi. Çünkü sadece prodüksiyon değil pop müzik endüstrisinde popüler olmak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.