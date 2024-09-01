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Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan çocukları Atlas'ı eğitimi için İspanya'ya uğurladı

Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan çocukları Atlas'ı eğitimi için İspanya'ya uğurladı. İşte detaylar...

Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan çocukları Atlas'ı eğitimi için İspanya'ya uğurladı

Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan'ın ilk çocukları Atlas'ı eğitimi için İspanya'ya uğurladı.

 Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan çocukları Atlas'ı eğitimi için İspanya'ya uğurladı

2004 yılında evlenip 2012 senesinde boşanan çift, Atlas'ı çocuklarıyla havalimanında uğurladı.

Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan çocukları Atlas'ı eğitimi için İspanya'ya uğurladı
O anları Instagram'dan paylaşan Ergen, "Bizim ilkimiz Atlas’ımız. Ares’imin, Güney’imin dağ gibi ağabeyi. Benim can parçam, oğlum, yaşama sevincim. Babasının aslan oğlu. İstediği üniversiteyi araştırdı, seçti.

 Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan çocukları Atlas'ı eğitimi için İspanya'ya uğurladı

Sınavlarına girdi ve kazandı. Şimdi onu yaşayacağı yeni hayatına uğurluyoruz. O kadar güvendiğim, saydığım bir evlat ki... Arkandayız oğlum. Sen önden yürü...
Hepimiz seni çok seviyoruz çok" dedi.

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