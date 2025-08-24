  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gülben Ergen'e erken doğum günü sürprizi

Gülben Ergen'e erken doğum günü sürprizi. İşte detaylar...

Gülben Ergen'e erken doğum günü sürprizi

Gülben Ergen, önceki akşam Çeşme Alaçatı’da bulunan Şerefe adlı mekânda sahne aldı.

 Gülben Ergen'e erken doğum günü sürprizi

Yaz sezonu boyunca geleneği bozmayan ve tüm rezervasyonları günler öncesinden dolduran ünlü sanatçı, sahnede ekip arkadaşlarının hazırladığı erken doğum günü sürprizi ile karşılaştı.

 Gülben Ergen'e erken doğum günü sürprizi

Seyircilerin “Barbie Bebek” tezahüratlarıyla alkış yağmuruna tuttuğu Gülben Ergen, özenli şıklığı ve ışıldayan güzelliğiyle göz kamaştırdı. Enerjisi ve sahne performansıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan Ergen, konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Gülben Ergen'e erken doğum günü sürpriziGülben Ergen'e erken doğum günü sürpriziGülben Ergen'e erken doğum günü sürprizi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden biri olan Lara Kamhi, 19 yıl önce gördüğü şiddeti anlattı!
  Gündem

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden biri olan Lara Kamhi, 19 yıl önce gördüğü şiddeti anlattı!

Arzu Sabancı'nın o sözleri Hande Erçel'e mi?
  Magazin

Arzu Sabancı'nın o sözleri Hande Erçel'e mi?

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra bir arada
  Magazin

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra bir arada

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı
  Magazin

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilişkisinde kriz mi var?
  Magazin

Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilişkisinde kriz mi var?

Yılmaz Morgül’e Bodrum’da maskeli sürpriz
  Magazin

Yılmaz Morgül’e Bodrum’da maskeli sürpriz