  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Grup Gündoğarken rüzgarı dinmiyor

8 Kasım'da ilk kısmı yayınlanan Gündoğarken Tribute albümünün ikinci bölümü yayınlandı.

Grup Gündoğarken rüzgarı dinmiyor

“Gündoğarken - Patika Vol.1”in ikinci bölümünde, Emre Fel, Bengü Beker, Evrencan Gündüz, Dilhan Şeşen ve Gökçe’nin yer aldığı birbirinden yetenekli isimler Grup Gündoğarken'in unutulmaz şarkılarını yeniden yorumluyor.

Emre Fel'in içten sesiyle 'Dert Olur', Bengü Beker'in etkileyici yorumuyla 'Aşka Doğru', Evrencan Gündüz'ün özgün dokunuşlarıyla 'Aklına Bir Şey Gelmesin', Dilhan Şeşen'in kendine özgü tarzıyla 'Temenni'; ve Gökçe'nin güçlü yorumuyla 'Bağlar'... Her bir şarkı, hem nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor hem de günümüzün müzikalitesiyle buluşuyor.
Aranje koltuğunda Emre Fel, Sabi Saltıel , Samed Nalbant, Barış Ergün &amp; Dilhan Şeşen, Aras Yıldıran oturuyor. Gündoğarken’nin sözü ve bestesi Gökhan Şeşen ve İlhan Şeşen imzalı ölümsüz eserlerine yeni bir soluk getiriyor.

Gündoğarken - Patika Vol.1 Pt. II UBR Company etiketiyle 22 Kasım’da tüm dijital platformlarda yerini
aldı!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Charlotte Cardin'in sahne sürprizi Zeynep Bastık oldu
  Magazin

Charlotte Cardin'in sahne sürprizi Zeynep Bastık oldu

Ezra ve Tuba Çetin ile sürdürülebilir moda ve giyilebilir teknoloji
  Hayatın İçinden

Ezra ve Tuba Çetin ile sürdürülebilir moda ve giyilebilir teknoloji

Burak Deniz ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı 'Umami' 2025'te yayına girecek
  Magazin

Burak Deniz ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı 'Umami' 2025'te yayına girecek

Hangi Göz Bozukluğu Nasıl Belirti Gösterir? Nasıl Geçer?
  Yaşam - Sağlık

Hangi Göz Bozukluğu Nasıl Belirti Gösterir? Nasıl Geçer?

Nur Sürer'den 'baba' itirafı!
  Magazin

Nur Sürer'den 'baba' itirafı!

Ferit Aktuğ'a sette doğum günü sürprizi!
  Magazin

Ferit Aktuğ'a sette doğum günü sürprizi!