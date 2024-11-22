Grup Gündoğarken rüzgarı dinmiyor

“Gündoğarken - Patika Vol.1”in ikinci bölümünde, Emre Fel, Bengü Beker, Evrencan Gündüz, Dilhan Şeşen ve Gökçe’nin yer aldığı birbirinden yetenekli isimler Grup Gündoğarken'in unutulmaz şarkılarını yeniden yorumluyor.

Emre Fel'in içten sesiyle 'Dert Olur', Bengü Beker'in etkileyici yorumuyla 'Aşka Doğru', Evrencan Gündüz'ün özgün dokunuşlarıyla 'Aklına Bir Şey Gelmesin', Dilhan Şeşen'in kendine özgü tarzıyla 'Temenni'; ve Gökçe'nin güçlü yorumuyla 'Bağlar'... Her bir şarkı, hem nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor hem de günümüzün müzikalitesiyle buluşuyor.

Aranje koltuğunda Emre Fel, Sabi Saltıel , Samed Nalbant, Barış Ergün & Dilhan Şeşen, Aras Yıldıran oturuyor. Gündoğarken’nin sözü ve bestesi Gökhan Şeşen ve İlhan Şeşen imzalı ölümsüz eserlerine yeni bir soluk getiriyor.



Gündoğarken - Patika Vol.1 Pt. II UBR Company etiketiyle 22 Kasım’da tüm dijital platformlarda yerini

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