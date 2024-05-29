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Grup Frekans yaz boyu Salamis Bay Conti Resort sahnesinde

Gözde tatil destinasyonu Kıbrıs’ta ultra her şey dahil konsepti ve yüksek hizmet kalitesiyle her yaştan misafirlerine ayrıcalıklı bir tatil sunan Salamis Bay Conti Resort Hotel, deniz, eğlence ve bol aktiviteyi bir arada sunuyor. Yaz boyu her Cuma gerçekleşecek olan “Kıbrıs gecelerinde” Kıbrıs mutfağından özel lezzetleri misafirleriyle buluşturan Salamis Bay Conti Resort Hotel, Grup Frekans’ın sahnesiyle de eğlence keyfini katlıyor.

Grup Frekans yaz boyu Salamis Bay Conti Resort sahnesinde

Doğanın güzellikleri ile çevrili altın rengi ince kumları ve berrak suyu ile tarihi Salamis Plajlarının kıyısında yer alan Salamis Bay Conti Resort Hotel, gündüzleri sahilin, akşamları eğlencenin tadını çıkarmak isteyen konuklarını yaza damgasını vuracak etkinliklerle ağırlıyor.

Grup Frekans yaz boyu Salamis Bay Conti Resort sahnesinde

Su sporlarından animasyonlara, sahne şovlarından canlı müzik performanslarına zengin aktiviteleriyle konuklarına dolu dolu bir tatil sunan Salamis Bay Conti Resort Hotel, “Kıbrıs Geceleri” konsepti ile misafirlerini hem lezzetli hem bol eğlenceli bir program ile ağırlıyor.

Grup Frekans yaz boyu Salamis Bay Conti Resort sahnesinde

Yaz boyu her Cuma Grup Frekans ile eğlencenin nabzını tutacak olan Salamis Bay Conti Resort Hotel, meşhur hellimden şeftali kebabına, piruhiden Kıbrıs köftesine birbirinden leziz tatlarıyla lezzet tutkunlarına eşsiz bir deneyim yaşatırken Frekans konseri ile de doyasıya eğlence sunuyor.

 

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