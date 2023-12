GQ Türkiye ‘Men Of The Year 2023’ün moda sponsoru Hemington ünlülerin şıklığına imza attı

Samsung Galaxy ana sponsorluğunda düzenlenen GQ Türkiye Men Of The Year 2023 kapsamında başarıya kapı açan isimler, 18 Aralık 2023 Pazartesi günü The Ritz-Carlton İstanbul’da düzenlenen muhteşem törenle ödüllendirildi. Her sene Yılın Tasarımcısı, Yılın Şefi, Yılın Farkındalık Yaratan İş İnsanı, Yılın Stil Sahibi Erkeği, Yılın Sporcusu, Yılın Hype’ı, Yılın Yükselen Yıldızları, Yılın Komedi İnsanı, Yılın Oyuncusu’nun belirlendiği ödül töreninde ayrıca; ‘’Zamansızlık’’, ‘’Göz Alıcı Başarı’’, ‘’10. Yıl Özel Ödülü” ve “Yılın İlham İlham Veren Kadınları’’ özel kategorilerinde de ödüller sahiplerini buldu.

HEMINGTON’DAN “YILIN STİL SAHİBİ” ERKEĞİ ÖDÜLÜ

GQ Türkiye Men Of The Year 2023’ün “Moda Sponsoru” olan, sürdürülebilir lüksün erkek modasındaki temsilcisi Hemington; prestijli ödül töreni gecesine hazırlanan ünlülerin ayrıcalıklı ve şık kombinlerine imza attı. Prestijli ödül töreni gecesine; Hemington Marka Kurucusu ve CEO’su Umut Boz ve eşi Duygu Boz ile markanın Kreatif Direktörü Sascha Klumpp da katıldı.

Gecede “Yılın Stil Sahibi Erkeği” ödülüne layık görülen Taro Emir Tekin’e ödülünü Hemington Kreatif Direktörü Sascha Klumpp verdi.

“Men of the Year” 2023’’ için çekilen ve ilk kez ödül gecesinde yayınlanan konsept film, beğeni toplarken Hemington Koleksiyonu, ünlülerin konsept çekimlerine eşlik etti. Hemington ayrıca, GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur ve bu özel gecenin sunucusu Şükrü Özyıldız başta olmak üzere geceye hazırlanan ünlülerin kombinlerine de ayrıcalık kattı. Ünlülerin şıklık yarışına girdiği ödül töreni gecesinde yerini alan Hemington’ın yüzde 100 doğal materyaller ile kusursuz detayları ustalıkla harmanlayan zamansız tasarımları davetlilerin beğenisini topladı. Kırmızı halıdan törene gecenin tüm detayları GQ Türkiye dijital platformlarından canlı olarak yayınlandı.

Ayrıca Hemington; GQ Türkiye Men of the Year 2023 için özel olarak Kış Koleksiyonu’ndan özel bir seçki de hazırladı. GQ Türkiye tarafından seçilen, her biri birbirinden değerli elyaflardan üretilmiş en, canlı renkli ve tarz kalıpları ile iddialı bir dış görünümün kilit parçalarından oluşan bu özel bölümü incelemek için: https://www.hemington.com.tr/gq-seckileri

GQ Türkiye tarafından seçilen, her biri birbirinden değerli elyaflardan üretilmiş en, canlı renkli ve tarz kalıpları ile iddialı bir dış görünümün kilit parçalarından oluşan bu özel bölümü incelemek için Hemington mağazalarını ve hemington.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

