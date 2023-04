Görkemli Davete Ünlü Akını 

200 metre ükseklikteki seyir terasında yapılan görkemli davete aralarında Burak Yörük - Tuana Yılmaz, Beril Pozam, Erkan Avcı, Erdem Şanlı, Gizem Güven, Sitare Akbaş, Atakan Işıktutan, Aycan Yanaç, Danla Bilic, Ala Tokel, Beliz Acıpayamoğlu, Sadaf Taherian ve Akasya Aslı Türkmen ve Görkem Sevindik - Kübra Siyahdemir gibi tanınmış isimler katıldı. Gecede ünlü Dj Mert Aydın’da performans sergiledi.

BİRLİKTE YER ALMAKTAN MUTLU OLDUK



Ev sahipleri İlayda Alişan ile Cemal Can Seven gecede basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Heyacanlı olduklarını görülen ikili, ‘Ülkemize yeni giren bir markanın yüzü olmak çok heyacanlı ve gurur verici bir duygu… Birlikte yer almaktan çok mutlu olduk ” ifadelerini kullandılar. Spor ile aralarının nasıl olduğu sorulan ikiliden İlayda Alişan, “Zaten gündelik hayatta rahat spor kıyafetleri giyinmeyi seviyorum ve tercih ediyorum. Ayrıca özel olarak spor kıyafetleri dolaplarım var” dedi. Cemal Can Canseven ise “Biliyorsunuz benimde spor ile aram çok iyidir “ ifadelerini kullandı.

NAZAR DEĞMESİN!

Davete katılanlar arasında İrem Derici ile aşk yaşamaya başlayan milli sporcu Atakan Işıktutan’da vardı. Geceye yalnız katılan Işıktutan” Spor benim hayatımın kendi” dedi. İrem Derici ile aşk hayatından bahseden Işıktutan, “Herşey güzel gidiyor. Nazara inandığım için bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Bu zor günlerde birbirimize tutanarak hayata bağlandık” ifadelerini kullandı.

Tanışma hikayelerini de anlatan Işıktutan, “İlk olarak sosyal medyadan İrem bana mesaj attı. Sonrasında ise ben İrem’in bir spor videosuna yorum yazdım ve konuşmanın öyle başladı” itirafında bulundu.

İLİŞKİM ÇOK GÜZEL GİDİYOR

Davete Yalı Çapkını’ dizisinin yıldızlarından Beril Pozam’da katıldı. Güzel oyuncu, yakın arkadaşı İlayda Alişan’a destek için geldiğini kendisinin de bir kozmetik markasının marka yüzü olduğundan söyledi. ‘Yalı Çapkını’ dizisinin başarısından bahseden Pozam, “ Herşey başladığı çok iyi gidiyor. Aman nazar değmesin. Çok güzel bir sinerjimiz var” dedi. Pozam meslektaşı Erdem Kaynarca ile gözlerden uzak sürdürdüğü ilişkisi hakkında ise “ Bizi bilen biliyor çok güzel gidiyor “ dedi.

BOŞANDIM DAHA MUTLUYUM!

Davete “Sihirli Annem” dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Gizem Güven’de katıldı. Yakın arkadaşı İlayda Alişan’ı yalnız bırakmadığını belirten Güven, “Sporla aram iyi değil ama hayatıma dahil etmeye çalışıyorum. Spor ayakkabılara karşı zafım var. Bu aralar sosyal medya içerik üretiyorum” dedi. Futbolcu eşi Caner Turp bir yıllık evliliğini geçen aylarda sonlandıran Güven, “ Daha mutluyum şuan. Daha doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Tekrar biraraya gelmeyi düşünmüyorum” dedi.

SİTARE AKBAŞ: ÇOK KORKTUM!

Lansmana katılan Sitare Akbaş güzelliği ile dikkat çekerken davetin olduğu Üsküdar’daki Gökdelen’in 48 katına çıkarken, “Çok korttum birazcık asansör föbim var çünkü. Sporla aram iyi herhün antreman yapmaya çalışıyorum” dedi.

HERKESİN KENDİ HAYATI

Davette performans sergileyen ünlü Dj Mert Aydın eski eşi Merve Boluğur’ka ilgili ‘Yeniden bir araya gelir misiniz? sorusu karşısında “Ben işimle alakalıyım, herkesin kendi hayat artık diyerek” son noktayı koydu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.