SnobMagazin.com

Görkemli Davete Ünlü Akını 

Ünlü oyuncu İlayda Alişan ile Cemal Can Canseven’in yüzü oldukları spor markası ERKE’nin lansmanı Emaar Sky View’de gerçekleşti.  

Görkemli Davete Ünlü Akını 

200 metre ükseklikteki seyir terasında yapılan görkemli davete  aralarında  Burak Yörük - Tuana Yılmaz, Beril Pozam, Erkan Avcı, Erdem Şanlı, Gizem Güven, Sitare Akbaş, Atakan Işıktutan, Aycan Yanaç, Danla Bilic, Ala Tokel, Beliz Acıpayamoğlu, Sadaf Taherian ve Akasya Aslı Türkmen ve  Görkem Sevindik - Kübra Siyahdemir gibi tanınmış isimler katıldı. Gecede ünlü Dj Mert Aydın’da performans sergiledi.

Görkemli Davete Ünlü Akını 

BİRLİKTE YER ALMAKTAN MUTLU OLDUK
 
Ev sahipleri İlayda Alişan ile Cemal Can Seven gecede basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.  Heyacanlı olduklarını görülen ikili, ‘Ülkemize yeni giren bir markanın yüzü olmak çok heyacanlı ve gurur verici bir duygu… Birlikte yer almaktan çok mutlu olduk ”  ifadelerini kullandılar. Spor ile aralarının nasıl olduğu sorulan ikiliden  İlayda Alişan, “Zaten gündelik hayatta rahat spor kıyafetleri giyinmeyi seviyorum ve tercih ediyorum.  Ayrıca özel olarak spor kıyafetleri dolaplarım var” dedi. Cemal Can Canseven ise “Biliyorsunuz benimde spor ile aram çok iyidir “ ifadelerini kullandı. 

Görkemli Davete Ünlü Akını 

NAZAR DEĞMESİN!

Davete katılanlar arasında İrem Derici ile aşk yaşamaya başlayan milli sporcu Atakan Işıktutan’da vardı. Geceye yalnız katılan Işıktutan” Spor benim hayatımın kendi” dedi. İrem Derici ile aşk hayatından bahseden Işıktutan, “Herşey güzel gidiyor. Nazara inandığım için bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Bu zor günlerde birbirimize tutanarak hayata bağlandık” ifadelerini kullandı. 

Tanışma hikayelerini de anlatan Işıktutan, “İlk olarak sosyal medyadan İrem bana mesaj attı.  Sonrasında ise  ben İrem’in bir spor videosuna yorum yazdım ve  konuşmanın öyle başladı”  itirafında bulundu. 

Görkemli Davete Ünlü Akını 

İLİŞKİM ÇOK GÜZEL GİDİYOR

Davete Yalı Çapkını’ dizisinin yıldızlarından Beril Pozam’da katıldı. Güzel oyuncu, yakın arkadaşı İlayda Alişan’a destek için geldiğini kendisinin de bir kozmetik markasının marka yüzü olduğundan söyledi. ‘Yalı Çapkını’  dizisinin başarısından bahseden Pozam, “ Herşey başladığı çok iyi gidiyor. Aman nazar değmesin. Çok güzel bir sinerjimiz var” dedi. Pozam meslektaşı Erdem Kaynarca ile gözlerden uzak sürdürdüğü ilişkisi hakkında ise  “ Bizi bilen biliyor çok güzel gidiyor “ dedi. 

Görkemli Davete Ünlü Akını 

BOŞANDIM DAHA MUTLUYUM! 

Davete “Sihirli Annem” dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Gizem Güven’de  katıldı. Yakın arkadaşı  İlayda Alişan’ı yalnız bırakmadığını belirten Güven, “Sporla aram iyi değil ama hayatıma dahil etmeye çalışıyorum. Spor ayakkabılara karşı zafım var. Bu aralar sosyal medya içerik üretiyorum” dedi. Futbolcu eşi Caner Turp bir yıllık evliliğini geçen aylarda sonlandıran  Güven, “ Daha mutluyum şuan. Daha doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Tekrar biraraya gelmeyi düşünmüyorum” dedi. 

Görkemli Davete Ünlü Akını 

SİTARE AKBAŞ: ÇOK KORKTUM!

Lansmana katılan Sitare Akbaş güzelliği ile dikkat çekerken davetin olduğu Üsküdar’daki Gökdelen’in 48 katına çıkarken, “Çok  korttum birazcık asansör föbim var çünkü. Sporla aram iyi herhün antreman yapmaya çalışıyorum” dedi. 

Görkemli Davete Ünlü Akını 

HERKESİN KENDİ HAYATI

Davette performans sergileyen ünlü Dj Mert Aydın eski eşi Merve Boluğur’ka ilgili ‘Yeniden bir araya gelir misiniz?  sorusu karşısında “Ben işimle alakalıyım, herkesin kendi hayat artık diyerek” son noktayı koydu.

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?