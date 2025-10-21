 Gonca Vuslateri: Şimdiki nesil bizim çocukluğumuzun çok önünde

  • Video Galeri Foto Galeri
Gonca Vuslateri, Türkiye Kadın Zirvesi Ödül Töreni'nde 'Yılın İlham Veren Dizi Oyuncusu' ödülünü aldı.

Yakında sete başlayacağını söyleyen oyuncu, "Çalışan anne olarak, şu an acısını çıkarıyorum. Hiç evden çıkmıyorum, hep Asya'ylayım. 18 aylık. Şimdiki nesil bizim çocukluğumuzun çok önünde. Onlar dijital çağ çocuğu. Çok kitapçı. Evde kitap okuyan birini görünce elimize tutuşturup, okumamızı istiyor. Şimdi dergiye başladı" dedi.

Vuslateri, "Annelik size neler kattı?" sorusuna, "Kıymetli duygu. İnsanın evladından öğreneceği çok şey. Evlat insanı terbiye eder. Kendindeki yanlışları görürsün. Hepimizin için bir şans" yanıtını verdi. Narin Güran'ı ziyaret eden oyuncu, "Eşimle doğu turuna gittik. Oradan geçiyorken, Narin'e uğrayıp, dua ettik. Annemde Diyarbakır'da büyüdü o da asker çocuğu... Emniyet Müdürü'nü ziyaret ettik. Siirt ve Mardin'e de gittim" ifadelerini kullandı.

