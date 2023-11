Gökhan Çınar’dan 'Benim Evim Neresi'

BENİM EVİM NERESİ

GÖKHAN ÇINAR

“Sen doğumdan önceki ölümlere, ölümden sonraki doğumlara inanıyor musun hocam? Ben sadece inanmıyorum, biliyorum! Çocukluğum çok yorgun bir ihtiyardı. Yaşlandıkça da çocuk oluyorum. Ruhumun üstünde onlarca hayat yükü var. Her hayatımda adım Umut’tu. Her umutsuzluğumda adımın hayat karşısındaki çaresizliğini gördüm.”



“İnanıyorum Umut. Hayatın olduğu yerde ölüm var çünkü. Her çocuk yaşlı bir ruhla gelir. Her ihtiyar çocuklaşır. Bu yolculukta umutsuzluk olmazsa umut anlamını kaybeder. Ve yaşadığımız her hayat doğduğumuz evle başlar. Sen nasıl bir eve, nasıl bir aileye doğdun?”

Yarasız Çocukluk Yoktur

Çocukluk olduğumuz kişi haline gelmemizde belki de en önemli evre… Tam bu nedenle her birimiz kimseye gösteremediğimiz yaralarımızda, kafamızın içini dolduran ama davranışa dönüştürmeye çekindiğimiz düşüncelerimizde çocukluğumuzdan izler taşırız, hayatımızın gidişatını etkileyecek kararları alırken bilmeden o dönemden etkileniriz.

Aidiyet ve güven gibi duygusal anlamdaki en temel ihtiyaçlarımız da bu dönemde şekillenir. Büyümek ise her zaman sancılıdır…

Gerek yaptığı programlar gerekse çeşitli mecralarda yazdığı yazılarla insanın her türlü duygusunu derinlemesine inceleyen Gökhan Çınar Benim Evim Neresi adlı kitabıyla işte bu büyüme yolculuğunu tüm dönüm noktalarıyla anlatıyor.

İlk kitabı Geçecek mi ile farklı insan hikâyelerini terapist gözüyle aktaran klinik psikolog Gökhan Çınar’ın yazdığı Benim Evim Neresi Destek Yayınları’ndan çıktı.

Arka Kapak Yazısı:

“Evinde yalnız bırakılmış çocuklar için bu dünya ev değil.

İçine doğduğumuz her ev evimiz değil.”

Benim çocukluğumdaki evim camdandı. Kırar kırar tekrar yapıştırırdık. Kaç kere döküldü üstümüze o ev biliyor musun? Kaç kere yaralandık odalarımıza girmeye çalışırken. Bu kadar çok yara aldığımızı belli etmedik el âleme tabii. Canımız kesildi ev içinde kaldı. Kol kırıldı yen içinde kaldı. Babam kırılan camlardan odama ayna yaptı. Bakardım. Nerde kırılıp nerde birleştiğimi izlerdim. Parça parçaydım. Yüzümü tam göremediğim için hep eksik hatırlıyorum çocukluğumu. Annem dökülen parçalardan kendine kolye yaptı. Batardı. Elimi uzatmaya kalktığımda canım yanardı. Onun yanına yaklaşamadığım için tam anımsamıyorum anne kokusunu. O parçalanmış eve evim diyemediğim için bilemiyorum evimin neresi olduğunu.

Evimi bulamıyorum. Kendimi bildim bileli arayıp duruyorum. Hiçbir sorgulamamda cevaba ulaşamıyorum. Sanki yersiz ve yurtsuzum. Hatırladığım ilk anılarımda bile aidiyetsizim. Dünyanın neresine gitsem adressizim. Hangi çatının altına sığınsam yine evsizim. Koca dünyada kendime bir sığınak bulamıyorum. Yerlere göklere sığamıyorum. Benim evim neresi?

Yazar Hakkında:

Uzmanlık alanı Klinik Psikoloji olan Gökhan Çınar, 2007 yılından bugüne psikoloji alanında eğitim ve klinik çalışmalarını sürdürmektedir. Bir terapist olarak Geştalt Terapi Yaklaşımı’nı benimsemektedir. Türk Psikologlar Derneği ve Geştalt Terapi Derneği üyesi olan psikolog-yazar, Oyun Terapileri Derneği’nin de kurucu üyelerinden biridir. Lisans ve yüksek lisans psikoloji eğitimi sonrasında doktora eğitimini Sinema-TV alanında sürdürmüştür. Çeşitli radyo, televizyon kanallarında yapımcı, yayıncı ve yönetici olarak görev almıştır. İnsan doğası, çocuk-ergen gelişimi ve psikoterapi üzerine yazıları çeşitli dergi ve kitaplarda yer almıştır. Dijital mecrada yayınladığı “Katarsis” ve televizyon ekranlarında yayınlanan “Paylaş Benimle” programlarıyla izleyicisi ile buluşmuştur. İlk kitabı olan Geçecek mi ile hayatın farklı dönemlerini, şahit olduğu insan hikâyelerini, duygu, düşünce ve davranışlar üzerindeki terapist gözlemlerini aktarmaktadır. İkinci kitabı Benim Evim Neresi ile tüm dönüm noktalarıyla insanın büyüme hikâyesini anlatmaktadır.

Eser Adı: Benim Evim Neresi

Yazar Adı: Gökhan Çınar

Yayınevi: Destek Yayınları

Türü: Psikoloji

Sayfa Sayısı: 192

