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Gökhan Alkan'dan proje açıklaması

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan'dan proje açıklaması. İşte detaylar...

Gökhan Alkan'dan proje açıklaması

Gökhan Alkan, iş toplantısı için geldiği Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Gökhan Alkan'dan proje açıklaması

Senaryo okuduğunu belirten oyuncu, "Net olan bir şey yok. Görüşmeler devam ediyor" dedi.

 Gökhan Alkan'dan proje açıklaması
Alkan, "Yazın çalışacak mısınız?" sorusuna, "Bilmiyorum. Daha hiçbir şey net değil" yanıtını verdi.

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