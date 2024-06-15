 Gökhan Alkan'dan proje açıklaması

Gökhan Alkan, iş toplantısı için geldiği Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Senaryo okuduğunu belirten oyuncu, "Net olan bir şey yok. Görüşmeler devam ediyor" dedi.



Alkan, "Yazın çalışacak mısınız?" sorusuna, "Bilmiyorum. Daha hiçbir şey net değil" yanıtını verdi.

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