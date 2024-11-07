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Gökçe Bahadır: "Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor."

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır: "Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor."... İşte detaylar...

Gökçe Bahadır: "Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor."

Başarılı ve güzel oyuncu Gökçe Bahadır 'InStyle' dergisine samimi açıklamalarda bulundu.

Gökçe Bahadır: "Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor."
"Kötü hissettiğim zamanlarda bile kendimi bırakmıyor, zorluyor ve kendimi motive etme ihtiyacı duyuyorum, en büyük motivasyonlarımdan biri de başkalarını da mutlu etmek."

 

Gökçe Bahadır: "Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor."
"İnsanın kendi başına da mutlu olabilmesi, bu mutluluğun bir işe, ilişkiye ya da herhangi bir şeye bağlı olmaması çok önemli.

  Gökçe Bahadır: "Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor."

 

Kendi mutsuz olan birinin başka bir kişiyi mutlu edecebileceğini düşünmüyorum. Önceliğimiz, bu dönemde ne kadar olabiliyorsa, mutlu olmaya ve etmeye çalışmak olmalı."

  Gökçe Bahadır: "Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor."

"Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor. O zaman, aynı şekilde güçlü erkekler de lazım.

Gökçe Bahadır: "Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor."

Kadınlar güçlenirken erkekler de oldukları yerde saymamalı. Onların da kendilerini yetiştirmeleri, eğitmeleri lazım."

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