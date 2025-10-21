  • Video Galeri Foto Galeri
Oyuncu Gökberk Yıldırım, Nişantaşı City's'de görüntülendi. 

Tarzıyla ilgili oyuncu, "Sabah kombinim. Genelde gündüzleri böyle. Akşamları daha klasik oluyorum. Çok çıkmıyorum ama çıkarsam güzel giyindiğimi düşünüyorum" dedi. Yıldırım, "Sporla uğraşıyorum. CrossFit, fitness ve sabahları koşuya çıkıyorum. Daha çok sağlıklı işler peşindeyim. Daha dinç hissediyorum kendimi. Aksiyon sahnelerimiz olduğu için spor gerekiyor. Aksiyonda iyiyimdir. Polis ve asker dizilerinde olmak isterim. Dönem işi de olabilir. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

'Tatlı Maya' projesi için Yıldırım, "Kadın dayanışmasını anlatan güzel film. Sanat filmi. Ayça Bingöl ile anne-oğlu oynayacağız. Onunla aynı yerde olmak heyecanlı... Güzel kadrosu var" açıklamasını yaptı.

17 YAŞINDAN BERİ YAZIYOR
Oyuncu, "Kariyerinizde önceliğiniz sanat filmiyle ödül almak mı, yoksa ana akım mı?" sorusuna, "Rolü ve hikayenin içeriğine bağlı. Bu konuda özenli davranmaya çalışıyorum. 'Tatlı Maya' öyle iş. Başlangıcı böyle yapmak güzel. Sonra ana akım istiyorum" şeklinde konuştu.

Kadına şiddetle ilgili Yıldırım, "Cezai yaptırımların daha yüksek olması taraftarıyım. Daha caydırıcı olmalı... İnsan aklıyla yapılan şeyler olduğunu düşünmüyorum" açıklamasını yaptı. Müzikle ilgilenen oyuncu, "Sonuçta o da duyguyla yapılan bir şey. Naçizane söylüyorum. Bununla ilgili ileride bir şey yapar mıyım, yapmaz mıyım sürpriz olsun. 17 yaşından beri karaladığım bir şey var. Belki onlarla çıkarız bir gün" dedi.

ŞÖHRET TARAFINDAN HİÇ BAKMADIM
'Rüzgarlı Tepe'nin çok sevilmesine ve yurt dışında da ilgi görmesine Yıldırım, "Birçok ülkeden mesaj geliyor. Yabancı YouTube kanalımız var. Birçok ülkeden sevenimiz oldu. Bütün ülkelerden mesaj geliyor diyebilirim. Arap ülkeleri özellikle. Latin Amerika'dan tutun her yer. İzleniyor, sağolsunlar" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, "Ünlü olduktan sonra hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Özünü kaybetmeden hareket etmek. Zaten bir şey kişiliğini değiştirecekse, o işin yapmanın mantığı olduğunu düşünmüyorum. Şöhret tarafından hiç bakmadım. Sevilmek güzel" yanıtını verdi.

