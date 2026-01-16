 Gizem Özdilli: Aranan kan bulundu! Podyumların yeni yıldızı Ari Ünal geliyor

  • Video Galeri Foto Galeri
Moda dünyasının deneyimli ismi, ünlü manken ve sunucu Gizem Özdilli, sektördeki "yeni model" eksikliğine dikkat çekerek müjdeyi verdi.

Moda organizatörü ve menajer Erkan Yılmaz ile bir araya gelen Özdilli, 2025 Miss Grand Sea World birincisi Ari Ünal için "Podyumların aranan kanı bulundu" dedi.

