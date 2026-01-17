  • Video Galeri Foto Galeri
Gırgıriye sahneye taşınıyor! Gülben Ergen Güllü, Perran Kutman Sabahat olarak dönüyor

Müjdat Gezen’in yönettiği 7 Kocalı Hürmüz müzikali, 10 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluştu.

Büyük ilgi gören ve gişe rekorları kıran bu yapımın ardından Müjdat Gezen, TiyatroTR ekibi olan Onurcan Taş ve Mehmet Uslu ile 1970’lerin ünlü sinema komedisi Gırgıriye'yi sahneye taşımaya hazırlanıyor.

Projenin cast çalışmaları sürerken, en dikkat çekici sürpriz ise sinema filminde Gülşen Bubikoğlunun canlandırdığı Güllü karakterini sahnede Gülben Ergen’in oynayacak olması diğeri de değerli oyuncu Perran Kutman’ın yıllar sonra filmdeki Sabahat rolünü sahnede oynamak için Amerika’dan gelecek olması...

