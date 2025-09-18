  • Video Galeri Foto Galeri
Giray Altınok ve eşi Cansu Diktaş'ın Kıbrıs öncesi alışverişi

Birçok fenomen projeye imza atan Giray Altınok, eşi Cansu Diktaş ile Galataport İstanbul'da objektiflere takıldı.

Çift, yeni projeleri öncesi alışverişe çıktı.

Son olarak 'Var Bunlar'la izleyici karşısına çıkan ikilinin, keyifli halleri dikkat çekti.

Bu sezon ardı ardına başarılı işlere imza atan Altınok, önümüzdeki günlerde film çekimleri için Kıbrıs'a gideceğini de açıkladı.

