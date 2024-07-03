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Gerçek kasırgalar yüzünden çekimleri durdurmak zorunda kaldık!

1996 yılında gişe rekorları kıran Kasırga filminin devamı niteliğindeki Kasırgalar /Twisters, çok yakında seyirciyle buluşuyor. Adrenalin pompalayan, heyecanlı sahneleriyle felaket filmi severlerin izlemekten keyif alacağı filmin vizyonu öncesi yönetmen Lee Isaac Chung ve başrol oyuncuları Daisy Edgar-Jones ve Glen Powell çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gerçek kasırgalar yüzünden çekimleri durdurmak zorunda kaldık!

Gösterime girdiği dönemde gişede 495,7 milyon dolar hasılat elde ederek 1996'nın en yüksek hasılat yapan filmlerinden biri olan ve etkileyici ses tasarımı ve görsel efektleriyle hafızalara kazınan 1996 yapımı Kasırga filminin devamı niteliğindeki Kasırgalar / Twisters, 12 Temmuz’da seyirciyle buluşuyor. Felaket filmi severlerin izlemekten keyif alacağı, seyirciyi doğanın en harika ve yıkıcı güçlerinden biriyle, adrenalin dolu bir yolculuğa çıkaracak olan filmin Oscar adayı yazar-yönetmen Lee Isaac Chung ve başrol oyuncuları Altın Küre adayı Daisy Edgar-Jones ve Top Gun: Maverick’teki rolü ile bilinen Glen Powell, vizyon öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gerçek kasırgalar yüzünden çekimleri durdurmak zorunda kaldık!

Kasırgalar filminde kolej yıllarında kasırga ile yaşadığı korkunç bir olaydan dolayı hâlâ etkilenmekte olan ve artık New York City'de güvenli bir şekilde ekranlardan fırtına modellerini inceleyen eski bir fırtına avcısı olan Kate Carter'ı canlandıran başarılı oyuncu Edgar-Jones, “Tıpkı önceden tahmin edilemeyen hava koşullarıyla boğuşan ilk Kasırga filmi gibi Kasırgalar çekimlerinde de gerçek hava koşulları nedeniyle sürekli olarak durmak zorunda kaldık” dedi. 

Top Gun: Maverick ve Not Anyone But You gibi filmlerindeki performanslarıyla göz dolduran yetenekli oyuncu Glen Powell ise, “Filminizi kasırgaların merkezinde çektik. Ekip üyelerinin çekim setinden ayrılıp fırtına kovalamaya gitmesi gerçekten eşsiz bir şeydi” diye konuştu.

Gerçek kasırgalar yüzünden çekimleri durdurmak zorunda kaldık!

“Bill Paxton ve Helen Hunt'ın başrollerini paylaştığı 1996 yapımı felaket filmi, doğanın karanlık yüzüne karşı yarışan ve bir kasırganın gözü içinden devrim niteliğindeki bir ölçüm cihazı yerleştirmek için mücadele eden iki fırtına avcısını konu alıyordu. Yeni çekilen "Twisters" ise, Oklahoma'daki bir kasırga olayı sırasında yeni bir hava durumu takip sistemini test etmek için doğanın gazabına karşı mücadele eden iki rakip fırtına avcısını konu alan bir tür yeniden çevrim” diyen başarılı yönetmen Chung ise şöyle konuştu: “Yeni filmde 1996 yapımı orijinal filmde çalışan fırtına avcısı danışmanların çoğu ile tekrar çalıştık. Orijinal 'Twister' çıktığında benim için çok şey ifade ediyordu. Çünkü büyüdüğüm yerlerde geçen bir filmi izliyordum. Oklahoma'nın Westville yakınlarında bir çiftlikte büyüdüm ve o arazi, o manzara benim bir parçamdı. Devam filmi de yine Oklahoma geçiyor.” 

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, “Kasırgalar”, 12 Temmuz’da vizyonda olacak.

 

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