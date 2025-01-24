Georg Baselitz: Son On Yıl Sergisi 16 Mart’a kadar uzatıldı

SSM’nin tüm galeri alanları ve bahçesine yayılan sergi, yaşlanma ve zamanın geçiciliği gibi temalarla birlikte, kişisel ve kolektif hafızaya güçlü bir göndermede bulunuyor.

Baselitz’in İkinci Dünya Savaşı’nın travmalarına yanıt olarak geliştirdiği özgün üslubun son örneklerini içeren bu seçki, ziyaretçilerini geçmişin izleriyle şekillenen bugüne dair bir yolculuğa çıkarıyor. Sanatçının figüratif ve soyut sanatın arasında duran, ters çevrilmiş kompozisyonları, her zaman yenilik arayışındaki dinamik sanatını bir kez daha ortaya koyuyor.

Georg Baselitz: Son On Yıl, Pazartesi hariç her gün 10:00-18:00 arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

Sanatçının baskı eserleri ise 8 Şubat’a kadar Akbank Sanat’ta görülebilir.

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