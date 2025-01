Georg Baselitz: Son On Yıl Sergisi 16 Mart’a kadar uzatıldı Akbank’ın desteğiyle Sakıp Sabancı Müzesi’nde devam eden Georg Baselitz: Son On Yıl sergisi, 16 Mart 2025’e kadar uzatıldı. Sergi, çağdaş sanat dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Alman ressam, heykeltıraş ve baskı sanatçısı Georg Baselitz’in son on yılda ürettiği 100’e yakın anıtsal eserini sanatseverlerle buluşturuyor.