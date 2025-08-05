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Geniş Aile 15 Ağustos 2025’te vizyona giriyor

Geniş Aile 15 Ağustos 2025’te vizyona giriyor

Geniş Aile 15 Ağustos 2025’te vizyona giriyor

Türk televizyonlarının ve beyazperdenin en sevilen ailelerinden biri olan Geniş Aile, serinin beşinci filmiyle sinema salonlarında yerini alacak.

Geniş Aile 15 Ağustos 2025’te vizyona giriyor
Komedi türünde kült filmler arasında yer alan Geniş Aile, 15 Ağustos 2025’te tüm Türkiye’de vizyona giriyor.

Geniş Aile 15 Ağustos 2025’te vizyona giriyor
Vizyon öncesinde Yapımcı Bilal Kalyoncu, oyuncular Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Sera Tokdemir, Atilla Olgaç, Soydan Soydaş, Alper Saylık ve Halil İbrahim Göker ile birlikte, basın kahvaltısında sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyacağız.

Geniş Aile 15 Ağustos 2025’te vizyona giriyorGeniş Aile 15 Ağustos 2025’te vizyona giriyor

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