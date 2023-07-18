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Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez konuştu

Geçtiğimiz sene ekim ayında akciğer kanseriyle mücadele ederken 59 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez konuştu

 

 Geçtiğimiz sene ekim ayında akciğer kanseriyle mücadele ederken 59 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Sevgilisinin vefatından sonra ilk kez konuşan oyuncu, "Vefatı bir yıla yaklaşıyor. Halen çok seviyorum. Benimle birlikte yaşıyor. Özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var. Herkes kedileri seviyor, onlar bizim çocuklarımız. Evdeler halen... Kalbimde yeri başka... En çok o benim mutlu olmamı isterdi. Halen bana destek verdiğini hissediyorum. Benim halen evde ağlamalarım devam ediyor. Ona hep, 'Seni çok seviyorum' diyorum. Kendisi, '90'a kadar yaşayacağım. Hayatı seviyorum' derdi. Yaşadığımız her nefeste şükrederek yaşayıp, kalp kırmamak gerekiyor" dedi.

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez konuştu
SPORLA PSİKOLOJİMİ TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUM
Kendisini spora verdiğini söyleyen Bahadırlı, "Biraz daha kendimi hayata bağlamaya çalışıyorum. Sporla psikolojimi toparlamaya çalışıyorum. Sağolsun arkadaşlarım yanımda... Motivasyonum düşükken iş dünyasına çok sarılmak istemedim. Şimdi işe biraz ağırlık veriyorum" diye konuştu.

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez konuştu

ONU YAŞATMAMIZ LAZIM
Oyuncu, "İsmini yaşatmak için hayatını film yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Billur'u hep yaşatacağım. Billur benim için algıydı ve ışıktı. Onu yaşatmamız lazım. Hastalığı döneminde çok sevildiğini anladı" yanıtını verdi.
'İnsanın karısını kaybetmesi zor'
Bahadırlı, "Oyunculuğa geri dönecek misiniz?" sorusuna, "Görüştüğüm birkaç bir şey var ama sete gidip çalışacak yoğunlukta kendimi hissetmiyorum. Boşluğa düştüm. İnsanın karısını kaybetmesi zor. Evde bir şey yaparken ağlıyorum" cevabını verdi.

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez konuştu

HAYATIMDA BİRİLERİ OLACAK
Oyuncu, "Size, 'Bana bir şey olursa evlen' demiş miydi?" sorusuna, "Yaşadığı dönem, 'Çocuk sahibi olmak istersen o kadını ben bulurum' demişti. Hayatımda birileri olacak. Olmaz dersem yalan söylemiş olurum. Bizim yaşadığımız ilişki özeldi. 14 yıl boyunca inşa ettik. Birbirimize hiçbir zaman sırtımızı dönmedik. Elimizi hiçbir konuda bırakmadık. Billur ile güzel aşk yaşadık. Dünyanın en şanslı erkeğiyim. Billur ile ölüme giderim, bir saniye bile düşünmem... Çok değerliydi. Onu kalbimde yaşatacağım. Son bir aydır sokağa yeni yeni çıkıyorum. İnsan yas sürecini yaşamalı... Aşkı hemen yaşayabilir miyim, mümkün değil" cevabını verdi.

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez konuştu

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