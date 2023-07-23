  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Billur Kalkavan'ın mezarının bakımsız ve taşının kırık olmasıyla ilgili sevgilisi Buğra Bahadırlı'dan açıklama geldi

Ekim ayında vefat eden Billur Kalkavan’ın mezarının bakımsız ve taşının kırık hali gündem oldu. Hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı’nın eleştiri oklarına hedef olmasının ardından sunucunun ailesinin iki hafta önce mezarın düzenlenmesi için mermer ve granit siparişi verdiği öğrenildi.

Billur Kalkavan'ın mezarının bakımsız ve taşının kırık olmasıyla ilgili sevgilisi Buğra Bahadırlı'dan açıklama geldi

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Billur Kalkavan, akciğer kanseriyle mücadelesini Ekim 2002'de kaybetmişti. Son gördüğü kemoterapi sonrası vücudunda oluşan bir mantar nedeniyle hayatını kaybederek sevenlerini üzüntüye boğan sanatçı, Zincirlikuyu Camii’nde gözyaşlarıyla yolculuğuna uğurlanmıştı.

 Billur Kalkavan'ın mezarının bakımsız ve taşının kırık olmasıyla ilgili sevgilisi Buğra Bahadırlı'dan açıklama geldi

Cenaze töreninde taziyeleri sevgilisi Buğra Bahadırlı ve abisi Rıza Kalkavan kabul etmişti. Sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı törende; Ömer Koç, Nevbahar Koç, İlber Ortaylı, Selen Görgüzel, Nilgün Belgin, Hamdi Alkan ve Yeşim Salkım yer almıştı.

Billur Kalkavan'ın mezarının bakımsız ve taşının kırık olmasıyla ilgili sevgilisi Buğra Bahadırlı'dan açıklama geldi

BAKIMSIZ HALİ HERKESİ ÜZDÜ

Kalkavan’ın mezarının bakımsız hali sevenlerini üzmüştü. Basına yansıyan karelerin ardından, oyuncunun ailesinin iki hafta önce özel bir şirkete mezarın düzenlenmesi için başvurduğu ortaya çıktı. Bakım için de mermer ve granit siparişi verildiği öğrenildi. Eksiklerin tamamlanmasıyla Kalkavan’ın mezarı önümüzdeki hafta yeni bir görünüme kavuşacak.

Billur Kalkavan'ın mezarının bakımsız ve taşının kırık olmasıyla ilgili sevgilisi Buğra Bahadırlı'dan açıklama geldi

RESMİ OLARAK ALACAĞIM HİÇBİR ŞEY YOK

Sunucunun mezarının gündeme gelmesinden sonra eleştirilen sevgilisi Buğra Bahadırlı ise, konuya artık hukuksal yaklaşacağını söyledi. Bahadırlı, “Fotoğraflar gündeme geldiğinde bakım çalışmaları başlamıştı. Billur’a hayatımı adamışım. Bunlar benim yapabileceğim şeyler değil. Orası Kalkavan Ailesi’nin mezarlığı... Bana, ‘Paraları yedi, kaçtı’ algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Resmi olarak alacağım hiçbir şey yok” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez konuştu
  Gündem

Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı ilk kez konuştu

Ünlü model Didem Uzel'in bir bavul takısı çalındı
  Gündem

Ünlü model Didem Uzel'in bir bavul takısı çalındı

Ünlü oyuncu Cemre Baysel bir hayranından 'Aileni öldüreceğim' diye tehdit aldığını söyledi
  Gündem

Ünlü oyuncu Cemre Baysel bir hayranından 'Aileni öldüreceğim' diye tehdit aldığını söyledi

İrem Derici hastanelik oldu
  Gündem

İrem Derici hastanelik oldu

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan yürek yakan paylaşım
  Gündem

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan yürek yakan paylaşım

Oğlu Selçuk Tektaş'ı kaybeden Suzan Tektaş'tan duygusal paylaşım
  Gündem

Oğlu Selçuk Tektaş'ı kaybeden Suzan Tektaş'tan duygusal paylaşım