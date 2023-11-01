Şarkıcı Atiye, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Geçtiğimiz mayıs ayında Neva adında kızını kucağına alan şarkıcı, "Ablası Ferahfeza kıskanıyor mu?" sorusuna, "Ablası onu çok seviyor. Şu an iyi anlaşıyor gibi... Kıskançlık olaylarına girmedi. Ondan güzel bir abla olacak. Ferahfeza anaokuluna başladı. Sesimden anlaşılıyordur, devamlı hastalanıyoruz" yanıtını verdi. Üçüncü çocuğu istediğini söyleyen Atiye, "Ben tek çocuk olarak büyüdüm ama kalabık bir ortamdaydım. Kuzenlerimleydim. Çocukları seviyoruz. Ferahfeza da kardeş istiyor. Üçüncü çocuktan sonra dördüncü de olabilir. Onu sonra konuşuruz" dedi. Şarkıcı, "Üçüncü çocuğun erkek olmasını ister misiniz?" sorusuna, "Üçüncü çocuk erkek olmasını isterim ama kız olursa da mutlu oluruz. Kız zaten ayrı... Genel olarak çocuk çok seviyoruz, istiyoruz" diye cevap verdi.

İBRAHİM ERKAL'I SONRADAN KEŞFETTİM

Atiye, "Neva'nın anlamı ne?" sorusuna, "Türk müziğinde makam adı. Ferahfeza da öyle... İkisi de 'A' ile bitiyor. Arapça da farklı anlamları var. Neva'yı duyunca çok beğendik, hemen karar verdik" cevabını verdi. Doğum kilolarını veren şarkıcı, "Hamileyken pilates yapıyordum. Çok yemek yiyen biri değilim. Arada abur cubur canım çekiyor. Zaten çok yemek yemediğin zaman kilo almıyorsun. Normalde nasıl besleniyorsam hamilelikte de öyle beslendim. Yine spora devam ediyorum" dedi. Yeni şarkı çıkaracağını söyleyen Atiye, "Onun klibi çekeceğiz. Sahnelerimiz başlayacak. Ekiple provalarım olacak. Ama yeni şarkımız 'Anlayana' beni çok heyecanlandırıyor. Hareketli bir şarkı, dans ağırlık bir klip çekmek istiyorum. İbrahim Erkal'ın 'Unutmayacağım' şarkısını da seslendirmiştim. O da çok içime sindi. Duygusal parça... O şarkıyı çok beğenmiştim. İlk defa arabesk şarkı söyledim. İçime sindi. Almanya'da doğup büyüdüğüm için gençliğimde İbrahim Erkal'ı çok bilmiyordum. Sonradan keşfettim. Şarkıları kalbe dokunuyor" diye konuştu. Hataylı olan şarkıcı, "Arapça eser söylemeyi seviyorum ama konuşamam" dedi.

REKLAMDA KENDİ ÇOCUĞUMU OYNATMAM

Atiye, "Çocuklarınızla reklam filminde oynar mısınız?" sorusuna, "O tarz teklifler alıyoruz ama büyük heveslerimiz yok. Markaya bağlı. Güvendiğimiz bir marka olması lazım. Ama kendi çocuğumu oynatmam. Yüzü görünmeyecekse olabilir. Detaylara bağlı" diye cevap verdi. Tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, "Sahne için özel ekibimiz var onlarla çalışıyoruz. Normal hayatta ise çok süslenmem. Dışarı çıkarken kendim tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.