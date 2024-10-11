 Geçtiğimiz aylarda ayrılan Fatma Turgut ile Can Baydar el ele görüntülendi

Fatma Turgut, önceki gün Nişantaşı'nda ayrıldığı sevgilisi Can Baydar ile el ele görüntülendi.

Barıştıkları görülen çift, mağazaları dolaştı.

El ele Nişantaşı'nda turlayan ikili, sorulara cevap vermedi. Biran olsun ellerini bırakmayan müzisyen çift, giyim tarzıyla dikkat çekti.

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