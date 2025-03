 Geçirdiği kazadan sonra ölümden dönen Esra Ronabar yaşadığı süreci anlattı!

Yeni dizisinde psikiyatrist Özge karakterini canlandıran başarılı oyuncu Esra Ronabar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, için anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ni ziyaret eden Ronabar, sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Hastanenin kadın yöneticileri ve çalışanlarıyla bir araya gelen Ronabar, doktorlara ve hasta kadınlara çiçek vererek gönülleri fethetti.

Ziyareti sırasında önemli açıklamalarda bulunan Ronabar, toplumsal farkındalık mesajları verdi. “Erkekler Günü’nün olmadığı bir dünyada Kadınlar Günü’nü kutlamak üzücü” diyerek sözlerine başlayan Ronabar, yaşanan kadına şiddet olaylarına gönderme yaparak şunları söyledi: “Kadın cinsine dikkat çekmeye çalışmak hepimizin ayıbı. Şiddetin her türlüsü kimden kime olursa olsun affedilebilecek bir şey değil. Son yıllarda yüreklerimizde sevgi iyice eksildi. Demek ki değerlerimiz iyice azaldı. Bugünü evet büyük bir mutlulukla kutluyoruz. Ama yaşanan şiddet olaylarını unutmadan bu günü kutlamamız lazım. Şiddete başvuranlara neden bunu yapıyorsun sorusunu sorup onları da kucaklamamız gerekiyor.”

HER GÜNÜ DOĞUM GÜNÜ GİBİ KUTLUYORUM!

12 yıl önce sete giderken trafik kazası geçiren ve o kazanın hayatının dönüm noktası olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, “4 yıl boyunca sol kolum, sol ayak bileğim yoktu. 4 büyük ameliyat ve binlerce saat süren fizik tedavi geçirdim. Topal ve çolak kalma ihtimalim vardı. O dönem 35 yaşındaydım. Şimdi her sabah kalktığımda elime bakıyorum, elim felçli değil. Koluma bakıyorum, oynatabiliyorum. Ayak bileğim sağlam. Sahneye çıkabiliyorum, topuklu ayakkabı giyebiliyorum. Ben bir kaza yaşayarak bu farkındalığa ulaştım. O yüzden özellikle söylüyorum her günü doğum günü, her günü özel bir günmüş gibi kutluyorum” diyerek duygusal anlar yaşadı.

EŞİM ÇOK ŞANSLI

atv’nin sevilen dizisi 'Kardelenler'in yıldız oyuncusu Barış Falay’la mutlu bir evliliği olan Esra Ronabar, evliliğiyle ilgili esprili bir yorum yaptı.

“Benim eşim çok şanslı bir erkek bence. Sevgililer Günü’nü kutlamam. Evlilik yıldönümümüzü kutlamam. O yüzden şanslı. Ben bunların her gün içimizde yaşatılması gerektiğini düşünüyorum. Neredeyse doğum günümü bile kutlamıyorum” diye konuştu.



BABAM DOKTOR OLMAMI İSTERDİ

Yeni dizisinde psikiyatrist rolüyle büyük beğeni toplayan Ronabar, “Oyuncu olmasaydınız doktor olur muydunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“O benim babamın ideali. Çok istemişti benim doktor olmamı. Bizlerin de bir hikâye anlatıcısı olarak hislerimizle insanlara şifa verdiğimize inanıyorum. Dramanın bir şifa olduğuna inanıyorum. Ben oyuncu olduğum için okuduğum üniversite gereği sosyoloji, psikoloji ve felsefe bölümlerinin kitaplarını bitirdim. Bir psikiyatristi oynamak benim için büyük bir onur. Bir doktor olduğu için açıkçası biraz endişelendim. Daha fazla çalıştım. Çünkü toplumun önünde tüm psikiyatristleri temsil ediyorsunuz. Ekip bana büyük güç verdi. Özgü Namal’la yıllar sonra karşılaşmak tekrar birlikte oynamak çok güzel oldu benim için.” cevabını verdi.

FORMUMUM SIRRI OĞLUM

Fit haliyle dikkat çeken 46 yaşındaki oyuncu, formunu oğlu Mavi Rüzgar sayesinde koruduğunu söyleyerek, “Oğlum rüzgar sörfü yapıyor. Milli takım düzeyinde ülkemizi temsil etti. Sporcu bir çocuğum olduğu için her zaman spor yapmaya ve onun temposuna yetişmeye çalışıyorum. Sağlığın içten dışa yansıdığını düşünüyorum. Tıpkı güzellik gibi. O yüzden yediğime içtiğime dikkat etmeye çalışıyorum. Ben İzmirliyim. Benim çocukluğum domates, maydanoz bunların arasında geçti. O zaman çok ulaşılabilirdi, her şey çok tazeydi ama şimdi öyle değil. Şimdi çok fazla gıda zehiri var. O yüzden yediklerime dikkat etmeye çalışıyorum. Birlikte vakit geçirdiğim insanlara dikkat ediyorum. İşime, psikolojime dikkat etmeye çalışıyorum. Böylelikle fit kalabildiğimi düşünüyorum” dedi.

Büyük şehirlerde yaşamanın zorluklarına da değinen Ronabar, “Bence büyük şehirlerde yaşayanların her hafta gidecekleri bir terapisti olmalı. Özellikle İstanbul’da yaşayanların. Köy yaşamı gibi, kasaba yaşamı gibi değil. İstanbul’da Hepimizin destek almaya ihtiyacı var’ dedi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal da ‘’Bizim yöneticilerimizin büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Umarım kadınlarının her gününün kıymetli geçmesi gerektiğine inanan bilinçli bir toplumda Kadınlar Günü kutlarız” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.