Gamze Erçel'in ailece Bodrum tatili

Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, ailesiyle tatil için Bodrum'u tercih etti.



Eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi'yle karelerini Gamze Erçel, Instagram'dan paylaştı.



Ruins Luxury Resort'a giden aileye beğeni yağdı.

