 Galada yıldızlar geçidi!

Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, 1 Nisan’da kullanıma sunacağı 5G teknolojisini; ana destekçisi olduğu, kültür ve sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen görkemli gala gecesiyle tanıttı. Aramızdan ayrılan efsane sanatçı Müslüm Gürses’i 5G ve hologram teknolojisi sayesinde zamanın ötesine geçen bir dokunuşla sahneye taşıyan Türk Telekom, teknoloji ve sanatı 5G ile buluşturarak tarihi bir geceye imza attı. Daha önce hiç söylemediği şarkılara yapay zeka ile ses veren Müslüm Gürses’in 5G tabanlı hologramı birbirinden ünlü sanatçılarla düet yaparak katılımcılara benzersiz bir müzik şöleni sundu.

Türk Telekom’un ev sahipliğinde gerçekleşen gala, kelimenin tam anlamıyla "yıldızlar geçidi” ne sahne oldu. Gecenin en çok konuşulan anı, 2013 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçı Müslüm Gürses’in yapay zeka ve 5G tabanlı hologram teknolojisiyle yeniden dinleyicileriyle buluşmasıydı. Usta sanatçının hologramı, Sefo’nun “Bilmem mi?” şarkısı Sefo ile birlikte seslendirerek seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

Efsane geri döndü: Sahne Tozu ve 5G Hızı Bir Arada!

Gecede sahne alan Türk rock müziğinin güçlü sesi Fatma Turgut, Gürses’in hologramıyla “İtirazım var”ı seslendirirken; pop müziğin duayen ismi Levent Yüksel performanslarıyla geceye renk kattı. 5G’nin ultra düşük gecikme süresi sayesinde sanatçılar, efsane isim Gürses’le aynı sahnedeymiş gibi kusursuz bir ritim yakaladı.

5G ekonomik ve sosyal ilerlemenin gücü olacak

Türk Telekom’un CEO’su Ebubekir Şahin “81 ili uçtan uca bağlayan fiber ağımız ve 5G’de abone başına sunduğumuz en yüksek kapasiteyle yeni döneme en hazır operatörüz. Sağlıktan eğitime, sanayiden sanata kadar her alanda dijital uçurumları kapatmayı hedefliyoruz. Bugün burada teknolojinin ve 5G’nin gücüyle usta sanatçımız Müslüm Gürses’i yeni şarkıları seslendirirken sanat deneyimimize yeni vizyon kazandırdı. Teknoloji birikimimiz ve 5G’deki uygulama yetkinliğimizle hayatın tüm alanlarında değer odaklı çalışmalar yürütmeyi sürdüreceğiz” dedi.



5G sayesinde Müslüm Gürses ile aynı ritimde buluştuk

Gecede sahne alan Sefo, “Türk Telekom’un teknolojik gücü ve Müslüm Gürses ile aynı "dijital" sahneyi paylaşmanın mutluluğu içindeyim. Hayatımın sıra dışı düetiydi. Müslüm Gürses gibi efsane ile aynı sahneyi paylaşmak guru verici. Türk Telekom’a böyle bir deneyim yaşattığı için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



5G ile engeller aşılıyor

Türk Telekom’un marka yüzü Tolga Çevik, "Türk Telekom ile başlattığımız "herkes için 5G" döneminin Türkiye için yeni bir vizyon olduğunu bu gece bir kez daha anladım. Türk Telekom bugün 5G ile kültür sanatın dönüşebileceği noktaları ve teknolojinin sanata olan katkılarını ortaya koydu. Herkes için 5G dönemi hayırlı olsun” diye konuştu.



Hologram ile en anlamlı gece

Fatma Turgut, "Türk Telekom, 5G ile imkansız görüneni başararak bizleri sevilen usta sanatçı Müslüm Gürses ile aynı sahnede bir araya getirdi. Hologram teknolojisi sayesinde Müslüm Gürses ile karşılıklı İtirazım Var" diyerek, kariyerimde unutulmaz bir geceye imza attım” dedi.

