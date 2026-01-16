  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gafur Uzuner'den İnci Taneleri açıklaması

Gafur Uzuner'den İnci Taneleri açıklaması... İşte detaylar...

Gafur Uzuner'den İnci Taneleri açıklaması

Oyuncu Gafur Uzuner, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Gafur Uzuner'den İnci Taneleri açıklaması


Oyuncu, "Sergi telaşı. Yeni resimlerin malzemesini aldım. Sergi var onu gezeceğim. Yarın 'İnci Taneleri'nin setine gideceğim" dedi.

 Gafur Uzuner'den İnci Taneleri açıklaması

Senaryoyla ilgili Uzuner, "Benim işim değil Yılmaz Bey'e (Yılmaz Erdoğan) sormak lazım. İyi olacağına inanıyorum. Oynamadan önce keyifle seyrettiğim işti. Kısmet oldu, yer aldım" diye konuştu.

 Gafur Uzuner'den İnci Taneleri açıklaması

"Açıkçası çok Karadenizliyi oynamak istemiyorum" diyen Uzuner, "Yılmaz Erdoğan bu işi bilen biri, eski arkadaşım. Küçük bir rol ama içi dolu..." ifadelerini kullandı.

Gafur Uzuner'den İnci Taneleri açıklaması

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Berkay milyonluk aracıyla dikkat çekti
  Magazin

Berkay milyonluk aracıyla dikkat çekti

Gizem Özdilli: Aranan kan bulundu! Podyumların yeni yıldızı Ari Ünal geliyor
  Magazin

Gizem Özdilli: Aranan kan bulundu! Podyumların yeni yıldızı Ari Ünal geliyor

Çağrı Atakan'ın tarzı dikkat çekti
  Magazin

Çağrı Atakan'ın tarzı dikkat çekti

Sinan Güleryüz ve Özge Özder’den Volkan Konak’a duygusal ithaf
  Magazin

Sinan Güleryüz ve Özge Özder’den Volkan Konak’a duygusal ithaf

Ceylan'dan yeni albüm! Şöhret açıklaması
  Magazin

Ceylan'dan yeni albüm! Şöhret açıklaması

Bestemsu Özdemir anne oldu
  Magazin

Bestemsu Özdemir anne oldu