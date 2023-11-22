‘Gaddar’ dizisi çekimlere başladı

Türkiye’deki dizi sektörüne birbirinden farklı tarzdaki işleriyle yön veren Ay Yapım’dan yepyeni bir dizi geliyor. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu’nun yazdığı, Sinan Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu FOX’ta ekrana gelecek yeni dizi ‘Gaddar’ın çekimleri başladı. Çağatay Ulusoy’u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndürecek olan dizide Ulusoy’a Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak eşlik ediyor.

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