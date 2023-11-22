  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

‘Gaddar’ dizisi çekimlere başladı

Bu sezon birçok başarılı projeye imza atan Ay Yapım’dan yeni bir dizi geliyor. Yakında FOX’ta ekrana gelecek, başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ı buluşturacak olan ‘Gaddar’ dizisi çekimlere başladı. 

‘Gaddar’ dizisi çekimlere başladı

Türkiye’deki dizi sektörüne birbirinden farklı tarzdaki işleriyle yön veren Ay Yapım’dan yepyeni bir dizi geliyor. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu’nun yazdığı, Sinan Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu FOX’ta ekrana gelecek yeni dizi ‘Gaddar’ın çekimleri başladı. Çağatay Ulusoy’u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndürecek olan dizide Ulusoy’a Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak eşlik ediyor.  

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci: 'Boşandın başka biri hayatına girmesin' tavrını reddediyorum
  Magazin

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci: 'Boşandın başka biri hayatına girmesin' tavrını reddediyorum

Seren Serengil'den Işın Karaca'ya şok yorum!
  Magazin

Seren Serengil'den Işın Karaca'ya şok yorum!

Türkan Şoray duygulandığı anı açıkladı
  Magazin

Türkan Şoray duygulandığı anı açıkladı

Özlem Yıldız EYT'den emekli oldu! Aldığı parayı açıkladı
  Magazin

Özlem Yıldız EYT'den emekli oldu! Aldığı parayı açıkladı

Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin ile aşk yaşadı mı? Aşk sorusuna bakın ne dedi?
  Magazin

Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin ile aşk yaşadı mı? Aşk sorusuna bakın ne dedi?

Büşra Pekin, Hasan Can Kaya ile sevgili mi? Pekin'den itiraf geldi
  Magazin

Büşra Pekin, Hasan Can Kaya ile sevgili mi? Pekin'den itiraf geldi