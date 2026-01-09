 Funda Arar'dan modayla ilgili çarpıcı açıklamalar!

Funda Arar ve Alican Aytekin, Galataport'da açılan Gaia n Uranos mağazasının açılışına katıldı.



Basın mensuplarının karşısına çıkan Arar, "Arkadaşlarım, zaten onlardan da giyiniyorum. Çok değerliler ve harika tasarımları var. İnşallah başarılarıyla beraber bol kazançlı günler dilerim" dedi.

Modayı takip ettiğini söyleyen şarkıcı, rahatlığa önem verdiğini dile getirerek, "Rahatlık benim modam, hiç kendimi sıkıştıramam. Bana, 'büyük beden verin' diyorum. Bol olsun istiyorum. Rahatlık seviyorum. 38 bedenim ama 40 alırım. Rahat olsun diye. Sahnede zaten giyiyoruz, günlük hayatta bari rahat olalım istiyorum. Sahnede bile çok sıkmayan şeyler deniyoruz. Yıldız Tilbe en rahatı bu konuda. Giyiyor sandaletleri ve terlikleri çıkıyor. Onun şarkılarını dinlemeye geliyor insanlar. Bence o da kendine göre şık çıkıyor sahneye. Ona her şey yakışıyor" diye konuştu.

HAYATIMDA HAMUR HİÇ YOK

Son dönemde sarı saçıyla dikkat çeken Arar, "Saçlar artık kumrala döndü, sarı mazide kaldı. Sarı saçı yakıştıran da ve yakıştırmayan da oldu. Sarı saç çok zor. Yıpranıyor bir de hemen. Babamla anneme gittim, 'bu sarı saçlar daha devam edecek mi?' dediler. Biraz olgun gösteriyormuş. Çok naiftir o. Böyle ima eder hep direk söylemez. Bazen değişiklik de gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kiloları verdiğini söyleyen muhabirlere yanıt veren şarkıcı, "Spor da var, yediklerime de dikkat ediyorum. O yüzden biraz fitim, hayatımda hamur hiç yok. Ben evde kendim yapıyorum. Kendi yaptığımı severim. Anne eli değsin istiyor zaten Febyo da Aras da. Senin yaptığın ile alıştıkları damak tadı oluyor" diye cevap verdi.

CÜNEYT ARKIN'I OYNAMAK İSTERİM



"Çok modayla iç içe değilim" diyen Aytekin, "Üzerime ne yakışırsa onu giyerim. Moda tüyoları veremem ama iyi giyinen insana bakmayı seviyoruz. Benim moda anlayışım kilomu saklayan her şey okeydir. Ben renk körüyüm, modayla alakalı en son röportaj yapacak insanım. Her renge karşı hassasım! Bununla ilgili yaşadığım acayip şeyler var" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın videosu hakkında konuşan oyuncu, "Bir tık benzerlik olduğunu biliyordum ama bu kadar ses getireceğini bilmiyorduk. Çok güzel yorumlar geldi. Cüneyt ağabeye benzemek harika bir his ama komik yorumlar da geldi. Öyle bir şey olursa ben çok isterim oynamak. Oğulları çok benziyor, o yüzden rakibim çok" diyerek, espri yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.