Fotoğrafçı Dilan Bozyel oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında silah zoruyla taciz iddiası

Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel’in sosyal medya üzerinden öne sürdüğü iddia ortalığı karıştırdı.



Dilan Bozyel, 16 yaşındayken aynı okulda okuduğu Ak'ın başına silah dayayarak zorla birlikte olmaya çalıştığını öne sürdü.

Bozyel, "O gün sustum, çünkü akrabamdı. Ama artık susmayacağım" dedi.

