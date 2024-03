Foreo'dan yeni geliştirilmiş IPL epilasyon cihazı Peach 2 Go ile sorunsuz seyahat dönemi başlıyor

PEACH™ 2 Go, hareket halindeyken bile istenmeyen tüyleri uzun vadede yok etmenin hızlı, basit ve etkili yolunu sunuyor. Gelişmiş IPL teknolojisi ve kullanıcı odaklı özellikleriyle tasarlanan PEACH™ 2 Go cihazı, sadece 2 hafta sonra fark edilebilen gözle görülür sonuçlarla, 12 haftada kalıcı tüy azaltılmasına yardımcı oluyor.

‘’PEACH™ 2 Go, kolaylık ve performansın vücut bulmuş hali!’’ Hızlı tempolu bir yaşam tarzının gerekliliklerini anladığımız için amacımız; müşterilerimize hareket halindeki rutinlerine sorunsuzca uyan etkili bir epilasyon çözümü sunmaktı. Piyasadaki diğer IPL cihazlarından daha hızlı ve daha güçlü olan bu cihaz, aynı zamanda 9 cm²'lik bir uygulama penceresiyle geniş bir kapsama alanı sağlıyor. PEACH™ 2 Go ile müşterilerimiz artık seyahat ederken sonuçlardan veya konfordan ödün vermeden zahmetsiz epilasyon deneyimi yaşayabilecekler." diye açıklıyor. - FOREO Türkiye Genel Müdürü Adnan Beciragic

PEACH™ 2 GO’ ya sahip olmak varken neden kesmeyen bir tıraş makinesiyle yetinesiniz ki? Bu kompakt IPL cihazı, büyük PEACH™ 2'nin, gücünü ve performansını taşıyor ve bavula veya el çantasına mükemmel şekilde uyan seyahat dostu bir boyut imkanı sunuyor.

PEACH™ 2 Go ‘nun özellikleri şu şekildedir:

Rakipsiz Güç: 6,5 J/cm²'lik etkileyici bir enerjiye sahip olan PEACH™ 2 Go, her uygulamada optimum etkinlik sağlıyor.

Genişletilmiş Kapsama Alanı: Ekstra geniş uygulama penceresi ile tek seferde daha fazla cilt alanını kapsamasını sağlıyor.

Yıldırım Hızında Flaş Hızı: PEACH™ 2 Go; 0,5 saniye gibi olağanüstü bir hızda yanıp sönerek dakikada 120 yanıp sönme sağlıyor ve her uygulamayı hızlı ve verimli hale getiriyor.

Çok Yönlü Ayarlar: 5 yoğunluk ve 2 mod ile cihaz, yüz ve vücuttaki hem geniş hem de hassas alanlara hitap edecek şekilde tasarlanıyor ve herkes için kişiselleştirilmiş bir epilasyon deneyimi sağlıyor.

Gelişmiş Bağlanabilirlik: Teknoloji ve güzelliğin kusursuz bir entegrasyonunu sunan FOREO uygulaması aracılığıyla daha fazla ayarın, uygulama rehberliğinin ve hatırlatıcıların keyfini çıkartıyor.

PEACH™ 2 Go ‘nun birçok gelişmiş teknolojiyi bünyesinde barındırdığından kısaca bahsetmek gerekirse; IPL teknolojisi, güçlü ancak nazik ışık darbeleriyle kıl kökünü hedef alarak dinlenme aşamasına geçiriyor. Bu da uygulama edilen bölgedeki tüylerin dökülmesi ve zamanla vücudunuzun orada daha az tüy çıkarması anlamına geliyor. Cihaz ayrıca hassas bölgelerde bile son derece rahat ve ağrısız tedaviler için dahili bir 360° cilt soğutma sistemi ile icat ediliyor. PEACH™ 2 Go' daki 360° cilt soğutma sistemi, uygulama penceresini her yönden çevreliyor. Bu işlemler, sadece uygulama edilen cildi hızlı bir şekilde soğutmakla kalmayıp, aynı zamanda cihazı hangi yönde hareket ettirirseniz ettirin, bir sonraki uygulamada cildi de önceden soğuttuğu anlamına geliyor. Böylece PEACH™ 2 Go, istenmeyen tüylerin her ışık darbesinde en az tahrişle en etkili sonuçları sağlıyor. Soğuk hava havalandırma deliklerinden çekiliyor ve cihazın lambası üzerinde dolaştırılıyor. Sıcak hava daha sonra cihazın ve cildinizin aşırı ısınmasını önlemek için egzozdan geri veriliyor.

Ayrıca PEACH™ 2 Go, gözenekleri geçici olarak genişleten ve ışık darbelerinin kıl köklerine daha etkili bir şekilde ulaşmasını sağlayan FOREO'nun imzası niteliğindeki T-Sonic™ titreşimlerine sahiptir. Nazik T-Sonic™ masajı; kan akışını uyararak lenfatik drenaj ve kolajen üretimine yardımcı oluyor.

PEACH™ 2 Go uygulama için cildinizi hazırlamanın mükemmel yolu olan PEACH™ Cooling Prep Gel ile tanışın! PEACH™ 2 cihazları için özel olarak geliştirilen bu hafif nemlendirici jel-serum formülü, tedavi sırasında cildi yoğun bir şekilde sakinleştiriyor, nemlendiriyor ve soğutarak cihazın cilt üzerinde zahmetsizce kaymasına yardımcı oluyor. Formül, epilasyon tedaviniz sırasında optimum konfor için cildi sakinleştirmek ve yatıştırmak üzere Aloe Vera ve Nane'nin serinletici faydalarını bir araya getiriyor. Ayrıca Panthenol ve E Vitamininin nemlendirici ve onarıcı faydalarını bir araya getirerek cildin yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlayarak hassasiyete bağlı kızarıklığı hafifletmek için tedavi sonrasında tekrar uygulanabiliyor.

