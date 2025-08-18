  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Fırat Çelik, Bak Postacı Geliyor filminde komutan Cavit rolüne hayat veriyor

Fırat Çelik, Bak Postacı Geliyor filminde komutan Cavit rolüne hayat veriyor

Fırat Çelik, Bak Postacı Geliyor filminde komutan Cavit rolüne hayat veriyor

Usta yönetmen Yüksel Aksu’nun yönetmenliğini üstlendiği, başrollerinde Fırat Çelik‘in yer aldığı Bak Postacı Geliyor filmi Muğla’da sete çıktı.

 Fırat Çelik, Bak Postacı Geliyor filminde komutan Cavit rolüne hayat veriyor

1960’larda bir Ege kasabasında geçen hikayede kilit isimlerden biri olan Fırat Çelik filmde komutan Cavit rolüne hayat veriyor. Fırat Çelik komutan rolündeki fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Fotograflar büyük beğeni topladı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yoğun bakımda tedavi gören Ali Şen'in sağlık durumu hakkında oğlu Metin Şen açıklama yaptı
  Magazin

Yoğun bakımda tedavi gören Ali Şen'in sağlık durumu hakkında oğlu Metin Şen açıklama yaptı

Nükhet Duru’dan samimi açıklamalar! MS hastalığını anlattı  
  Magazin

Nükhet Duru’dan samimi açıklamalar! MS hastalığını anlattı  

Irmak Arıcı, binlerce hayranıyla buluştu
  Magazin

Irmak Arıcı, binlerce hayranıyla buluştu

Mehtap Meral’den derin ve şiirsel bir yenilik
  Magazin

Mehtap Meral’den derin ve şiirsel bir yenilik

Yapay zeka müşteri deneyimine demokrasi getiriyor
  Hayatın İçinden

Yapay zeka müşteri deneyimine demokrasi getiriyor

Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek'ten müzik ziyafeti
  Magazin

Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek'ten müzik ziyafeti