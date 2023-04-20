Fikret Kuşkan eski eşine neden dava açtı?

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Fikret Kuşkan, 14 yıl önce boşandığı Bahar Kerimoğlu'na ödediği aylık 47 bin liralık nafakanın azaltılması için dava açtı. Oyuncu, Kerimoğlu'nun lüks bir yaşam sürdüğünü iddia etti.



Fikret Kuşkan ile Bahar Kerimoğlu 14 yıl önce boşandı. Çiftin bugün 15 yaşında olan çocuğunun velayeti anneye verildi. Mahkeme, Kuşkan'ın çocuğuna nafaka ödemesine hükmetti. Oyuncu bir süre önce mahkemeye başvurarak aylık 47 bin liralık nafakanın azaltılmasını istedi. Kuşkan, Kerimoğlu'nun lüks bir hayat yaşadığını, bu hayatın bütün finansmanını kendisinden sağlamaya çalıştığını öne sürdü. Avukatı Bahar Varol, "Müvekkilin ikinci evliliğinden de iki çocuğu vardır. Bakmakla yükümlü olduğu diğer çocuklarının masraflarıyla birlikte nafakayı ödemekte güçlük çekmektedir" dedi.



Davanın ilk duruşmasında söz alan Bahar Varol, "Davalı anne lüks bir hayat yaşıyor. Buna çocuğu da dahil ediyor. 15 yaşında bir çocuğun her ay tatile gitmesi, gösterilen mutfak ve kurs masrafları gerçekçi değildir" dedi. Mahkeme, Kuşkan’ın tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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