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Fikret Kuşkan'dan büyük ödül

Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan'dan büyük bir ödül geldi. İşte haberin detayları...

Fikret Kuşkan'dan büyük ödül

Çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanan Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan ‘Roza’ filminin festival yolculuğu başladı. Yapımı Akiz Yapım’a ait filmin genel koordinatörlüğünü Irmak Çığ Erlertürk, yönetmenliğini Mustafa Kotan üstlenirken senaryosunu Sultan Turan Kızılay kaleme aldı.

 Fikret Kuşkan'dan büyük ödül

Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını aktaran ‘Roza’ filmi için sevindirici haber İtalya’dan geldi. İtalya’nın Puglia bölgesinde gerçekleştirilen Uluslararası Film Festivali ‘Ora!Fest’ 3-7 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. ‘Roza’ filmindeki performansıyla usta oyuncu ‘Fikret Kuşkan’ en iyi aktör ödülüne layık görüldü.

Fikret Kuşkan'dan büyük ödül
Eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin nasıl yıkıcı etkileri olduğunu gözler önüne seren filmin kadrosunda Belçim Bilgin ve Fikret Kuşkan ile birlikte Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, İrem Sultan Cengiz, Ayça Kuru, Hasan Balay yer alıyor.

Fikret Kuşkan'dan büyük ödül

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