Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman, yoğun seyahat temposundan sonra yeni güzellik tüyolarını keşfetmek için Amerikan Estetik'i ziyaret etti. Sadece dıştan yapılan müdahalelerle değil beslenme düzeni ve yaşam tarzıyla dikkat çeken Feryal Gülman yeni nesil güzellik uygulamaları hakkında bilgi alırken kendi gençlik tüyolarını Amerikan Estetik ile paylaştı.

Kurumsal Marka Yöneticisi Aslı İlgün Gök'ün yakından ilgilendiği Feryal Gülman, Dr. Ercan Karabacak'ın tavsiyeleriyle cilt bakımına dair en yeni bilgileri dinleyerek bahar bakımlarını yaptırdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.