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Feryal Gülman yeni nesil güzellik uygulamaları hakkında bilgi aldı

Beslenme düzeni ve yaşam tarzıyla dikkat çeken Feryal Gülman, yeni nesil güzellik uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Feryal Gülman yeni nesil güzellik uygulamaları hakkında bilgi aldı

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman, yoğun seyahat temposundan sonra yeni güzellik tüyolarını keşfetmek için Amerikan Estetik'i ziyaret etti. Sadece dıştan yapılan müdahalelerle değil beslenme düzeni ve yaşam tarzıyla dikkat çeken Feryal Gülman yeni nesil güzellik uygulamaları hakkında bilgi alırken kendi gençlik tüyolarını Amerikan Estetik ile paylaştı.

Feryal Gülman yeni nesil güzellik uygulamaları hakkında bilgi aldı

Kurumsal Marka Yöneticisi Aslı İlgün Gök'ün yakından ilgilendiği Feryal Gülman, Dr. Ercan Karabacak'ın tavsiyeleriyle cilt bakımına dair en yeni bilgileri dinleyerek bahar bakımlarını yaptırdı.

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