Ferit Kaya, annesinin aksiyon sahnelerinde heyecanlandığını söyledi

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Uzak Şehir'de rol alan Ferit Kaya, sanata olan düşkünlüğünü anlattı. Oyuncu Nişantaşı'ndaki DG Art Galeri’yi gezdi.

(Ferit Kaya - Arzu Gündoğdu)

Kaya'ya galerinin sanat danışmanı Arzu Gündoğdu eşlik etti. 'Uzak Şehir' dizisi için Mardin'de olan oyuncu, "Eşime çok teşekkür ediyorum. Beni sekiz aydır Mardin'de yalnız bırakmadı. Hep yanımda olarak destekledi. Repo günlerinde İstanbul'a geldiğimizde ailemiz ve arkadaşlarımızla hasret gideriyoruz. Boş kalan zamanlarda ise sanatla ilgiliyiz. Galerileri geziyoruz" dedi.

Annesinin aksiyon sahnelerinde heyecanlandığını belirten Kaya, "Her kavgalı ve aksiyon dolu sahnelerden sonra annem arıyor. Endişe duyduğunu söylüyor, 'Oğlum kavga etmeyin' diye tembih ediyor. Geçen günlerde Ozan Abi'yle (Ozan Akbaba) annemi görüntülü aradık. 'Anne bak Ozan Abi'yle aramız çok iyi, sen endişe etme' dedim. Anne yüreği dayanamıyor" diye konuştu.

