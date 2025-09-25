  • Video Galeri Foto Galeri
Fazıl Say Instagram'dan Aslıhan And ile aşkını ilan etti. İşte detaylar...

Piyanist Fazıl Say, profesyonel flüt sanatçısı Aslıhan And ile aşkını ilan etti.

Say, "Aşk sevgiye akar, sevgi dayanışmaya akar, koruyan bütünlük gönüllere akar, hepsinin ruhu müziğe akar, hayata akar, umutlara, hayallere, ortak bir yaşam sevdasına akar, aydınlık bir geleceğe ve mutluluğa akar. Aksın hep... Aslıhan ile, Temmuz 2025" diye yazdı.

