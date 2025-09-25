 Fazıl Say Instagram'dan Aslıhan And ile aşkını ilan etti

Piyanist Fazıl Say, profesyonel flüt sanatçısı Aslıhan And ile aşkını ilan etti.

Say, "Aşk sevgiye akar, sevgi dayanışmaya akar, koruyan bütünlük gönüllere akar, hepsinin ruhu müziğe akar, hayata akar, umutlara, hayallere, ortak bir yaşam sevdasına akar, aydınlık bir geleceğe ve mutluluğa akar. Aksın hep... Aslıhan ile, Temmuz 2025" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.