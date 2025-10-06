  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Fatma Turgut İstanbul'da sahne aldı

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut İstanbul'da sahne aldı. İşte detaylar...

Fatma Turgut İstanbul'da sahne aldı

Fatma Turgut, Kültür Yolu Festivali kapsamında Galataport İstanbul’da sahne aldı.

 Fatma Turgut İstanbul'da sahne aldı

En sevilen şarkılarını seslendiren ünlü rock sanatçısı, güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

 Fatma Turgut İstanbul'da sahne aldı

Binlerce yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı konserde müzikseverler, Turgut’un söylediği hit parçalara hep bir ağızdan eşlik etti.

 Fatma Turgut İstanbul'da sahne aldı

Renkli ışık gösterileri ve Galataport’un eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen konser, festivalin en coşkulu anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Murat Yıldırım ile Iman Elbani kızları Miray'ın doğum gününü kutladı
  Magazin

Murat Yıldırım ile Iman Elbani kızları Miray'ın doğum gününü kutladı

Birand Tunca doğum günü arkadaşlarıyla kutladı
  Magazin

Birand Tunca doğum günü arkadaşlarıyla kutladı

Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu, kefirin yüzü oldu
  Hayatın İçinden

Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu, kefirin yüzü oldu

Nükhet Duru hastaneden kaçıp sahneye çıktı
  Magazin

Nükhet Duru hastaneden kaçıp sahneye çıktı

Boneqa: Barcelona’nın özgür ruhu
  Moda ve Güzellik

Boneqa: Barcelona’nın özgür ruhu

Ebeveynleri çaresizliği: Ayrılık kaygısı
  Yaşam - Sağlık

Ebeveynleri çaresizliği: Ayrılık kaygısı