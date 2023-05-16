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Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldı! "Bana katlanan herkese teşekkürler"

Gazeteci Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldığını açıkladı. Son köşe yazısını yayınlayan Altaylı "Bundan böyle, medyada kimseye patron diyecek gücüm takatim yok" dedi.

Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldı! "Bana katlanan herkese teşekkürler"

Habertürk'te Teke Tek, Teke Tek Bilim ve Teke Tek Özel programlarını sunan gazeteci Fatih Altaylı, kanaldan ayrıldığını açıkladı.
Veda yazısı yayınlayan Altaylı, şunları söyledi:

Fatih Altaylı Habertürk'ten ayrıldı! "Bana katlanan herkese teşekkürler"

"Gerçekten hesabını tutmadım, bilmiyorum bu kaçıncı. Veda... Evet, veda. Şimdi de Habertürk mazime gömülüyor. Habertürk'ü birlikte kurduğum tüm çalışma arkadaşlarıma, medyadaki sayıları giderek azalan pırlanta gibi gazetecilere ama özellikle ve özellikle beraber çalışmaktan büyük keyif aldığım ve kardeşim gibi gördüğüm birkaç çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum. Onlar kendini bilir. Ama artık yokum. Hoşça kalın... Görüşmek üzere.
NOT: Bundan böyle, medyada kimseye patron diyecek gücüm takatim yok. Saygı duyacağım öyle birini de zaten göremiyorum. Ama bir süre sonra yazılarıma fatihaltayli.com.tr adresinden devam etmeyi planlıyorum. Sonrasına bakarız."

 

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