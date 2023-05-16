Habertürk'te Teke Tek, Teke Tek Bilim ve Teke Tek Özel programlarını sunan gazeteci Fatih Altaylı, kanaldan ayrıldığını açıkladı.

Veda yazısı yayınlayan Altaylı, şunları söyledi:

"Gerçekten hesabını tutmadım, bilmiyorum bu kaçıncı. Veda... Evet, veda. Şimdi de Habertürk mazime gömülüyor. Habertürk'ü birlikte kurduğum tüm çalışma arkadaşlarıma, medyadaki sayıları giderek azalan pırlanta gibi gazetecilere ama özellikle ve özellikle beraber çalışmaktan büyük keyif aldığım ve kardeşim gibi gördüğüm birkaç çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum. Onlar kendini bilir. Ama artık yokum. Hoşça kalın... Görüşmek üzere.

NOT: Bundan böyle, medyada kimseye patron diyecek gücüm takatim yok. Saygı duyacağım öyle birini de zaten göremiyorum. Ama bir süre sonra yazılarıma fatihaltayli.com.tr adresinden devam etmeyi planlıyorum. Sonrasına bakarız."

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.