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Ezgi Mola oğlu Can ile ilk kez görüntülendi

Ezgi Mola oğlu Can ile ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...

Ezgi Mola oğlu Can ile ilk kez görüntülendi

Snob Magazin'in özel haberine göre; 8 Mayıs'ta işletmeci Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturan Ezgi Mola, bir ay önce anne olmuştu. Çift, çocukları Can'ı kucağına almıştı.

Ezgi Mola oğlu Can ile ilk kez görüntülendi
Mola, ilk kez oğluyla objektifimize takıldı.

Ezgi Mola oğlu Can ile ilk kez görüntülendi
Oyuncu, oğlu Can ve köpeğiyle kısa bir Nişantaşı turu yaptı.

Ezgi Mola oğlu Can ile ilk kez görüntülendi
Mola, gülerek poz verdikten sonra gezintisine devam etti.

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