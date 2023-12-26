Ezgi Mola oğlu Can ile ilk kez görüntülendi

Snob Magazin'in özel haberine göre; 8 Mayıs'ta işletmeci Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturan Ezgi Mola, bir ay önce anne olmuştu. Çift, çocukları Can'ı kucağına almıştı.



Mola, ilk kez oğluyla objektifimize takıldı.



Oyuncu, oğlu Can ve köpeğiyle kısa bir Nişantaşı turu yaptı.



Mola, gülerek poz verdikten sonra gezintisine devam etti.

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