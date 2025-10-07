  • Video Galeri Foto Galeri
Eylül Ersöz Deha dizisinde abisini oynayan Aras Bulut İynemli'yle çıkan aşk iddialarına cevap verdi

Eylül Ersöz Deha dizisinde abisini oynayan Aras Bulut İynemli'yle çıkan aşk iddialarına cevap verdi. İşte detaylar...

Oyuncu Eylül Ersöz, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Yaz aylarında Diyarbakır'da 'Fırtına Kız' filmi için oyuncu, "Kasımda herhalde vizyona girecek. Futbolcu bir kızı oynuyorum. İki aylık futbol eğitimi aldım. Babam eskiden futbol oynuyormuş. Cihan Ceyhan'la oynadım" dedi.

Siyah giyinmesine Ersöz, "Favorim siyah ve beyaz Beşiktaş" diye konuştu.

'Deha' dizisinde abisini oynayan Aras Bulut İynemli'yle çıkan aşk iddialarına oyuncu, "Daha önce açıkladım, hiç öyle bir şey yok. Aras sevdiğim bir arkadaşım" diye cevap verdi.

