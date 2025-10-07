 Eylül Ersöz Deha dizisinde abisini oynayan Aras Bulut İynemli'yle çıkan aşk iddialarına cevap verdi

Oyuncu Eylül Ersöz, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Yaz aylarında Diyarbakır'da 'Fırtına Kız' filmi için oyuncu, "Kasımda herhalde vizyona girecek. Futbolcu bir kızı oynuyorum. İki aylık futbol eğitimi aldım. Babam eskiden futbol oynuyormuş. Cihan Ceyhan'la oynadım" dedi.

Siyah giyinmesine Ersöz, "Favorim siyah ve beyaz Beşiktaş" diye konuştu.

'Deha' dizisinde abisini oynayan Aras Bulut İynemli'yle çıkan aşk iddialarına oyuncu, "Daha önce açıkladım, hiç öyle bir şey yok. Aras sevdiğim bir arkadaşım" diye cevap verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.