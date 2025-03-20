 Eşref Rüya'da Ceren Benderlioğlu'ndan ezber bozan bir karakter!

Başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu, yeni dizi Eşref Rüya ile izleyiciden tam not aldı!

Oyunculuğuyla seyirciyi şaşırtmayı başaran Benderlioğlu, sosyal medyada övgü dolu yorumların odağı oldu.



Dizide Necip Memili’nin canlandırdığı Gürdal’ın kardeşi olarak yer alan Benderlioğlu, "Ekip harika, özellikle Necip’e bayılıyorum! Gerçekten abi-kardeş gibi olduk. Çağatay ise bambaşka biri… Oldukça sağlam bir karakter" sözleriyle set ortamındaki güçlü uyuma dikkat çekti.

Güçlü performansıyla dikkatleri üzerine dikkat çeken Benderlioğlu canlandırdığı Irmak karakteriyle ilgili şöyle konuştu:

"Klasik kadın karakterlerden farklı olarak olayların akışına kapılmayan, aksine olayları yönlendiren güçlü ve zeki bir figür olarak izleyiciyi peşinden sürükleyecek. Seyirci tam onu sevecekken, bir sonraki sahnede herkesi ters köşeye yatıracak."

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